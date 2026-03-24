Larry Fink alerta por acceso desigual al capital

Larry Fink, chairman y CEO de BlackRock, colocó en su carta anual 2026 una advertencia que rebasa el discurso tradicional sobre volatilidad, tasas o geopolítica: la siguiente disputa económica se jugará en los mercados de capital. En “Crecer con tu país: Reflexiones desde el optimismo a largo plazo”, el directivo sostiene que la riqueza se sigue acumulando en los activos financieros, mientras una parte amplia de la población permanece fuera de los mecanismos que capturan ese crecimiento.

La carta parte de una lectura de mercado. Fink reconoce que el corto plazo cumple una función: absorber información, poner precio al riesgo y asignar capital. Pero advierte que el exceso de atención a los movimientos diarios ha desplazado el análisis de fondo. Para respaldar su tesis, recuerda que en las últimas dos décadas cada dólar invertido en el S&P 500 se multiplicó más de ocho veces, mientras que perder sólo los diez mejores días del mercado habría reducido el rendimiento a menos de la mitad. Su señal es directa: en mercados, la permanencia ha sido más rentable que la reacción.

El mercado gana, pero no todos participan

El punto más duro de la carta está en la distribución del valor. Fink afirma que el capitalismo sí está generando riqueza, pero esa riqueza está beneficiando sobre todo a quienes ya poseen activos. BlackRock resume ese desequilibrio con una comparación que marca el tono del documento: desde 1989, un dólar invertido en el mercado accionario de Estados Unidos ha crecido más de 15 veces el valor de un dólar ligado al salario mediano.

Desde esa óptica, la discusión de mercado deja de ser exclusivamente financiera y se vuelve estructural. No se trata sólo de cuánto suben las bolsas, sino de quién tiene acceso a ellas. Fink plantea que una parte importante de la ansiedad económica actual proviene de esa desconexión entre crecimiento de mercado y participación social. La expansión del capital no se ha traducido en una base más amplia de propietarios del capital.

La IA y los mercados privados entran al centro

La carta también coloca a la inteligencia artificial dentro del debate financiero. Fink advierte que la IA puede reproducir a mayor escala el patrón de concentración patrimonial de las últimas décadas, al beneficiar sobre todo a las compañías y a los inversionistas que ya controlan infraestructura, datos y capacidad de cómputo. En términos de mercado, la advertencia apunta a que el siguiente ciclo de creación de valor podría nacer con una base de propiedad todavía más concentrada.

En paralelo, el ejecutivo abre la puerta a un tema de creciente peso en la industria: la ampliación del acceso a segmentos históricamente restringidos, como infraestructura y crédito privado. Fink sostiene que una mejor tecnología financiera y mayor educación podrían acercar a más personas a los mercados, e incluso darles exposición futura a partes del universo privado que hasta ahora han permanecido fuera del alcance del inversionista individual.

La tokenización aparece en ese marco como una pieza de modernización. La idea es que una billetera digital no sólo sirva para pagos, sino también para invertir de forma sencilla en una mezcla amplia de activos. Para Fink, esa evolución ayudaría a actualizar la infraestructura operativa del sistema financiero y a reducir barreras de entrada al mercado.

La señal para México

La lectura para México es clara. En un entorno donde se busca fortalecer el mercado bursátil, canalizar más ahorro a largo plazo y abrir nuevas rutas de financiamiento para infraestructura y empresas, la carta de Fink pone el acento en una pregunta concreta: cuántas personas participan realmente en los mercados. El planteamiento no se limita a atraer capital; obliga a revisar la profundidad del mercado, la distribución de productos de inversión y la capacidad de conectar ahorro doméstico con activos productivos.

Bajo esa lógica, la carta 2026 de BlackRock funciona como un mensaje de mercado y de política financiera. El problema no sería sólo la concentración del ingreso, sino la concentración del acceso al capital. Y ahí, el siguiente tramo del debate no pasará únicamente por crecimiento o estabilidad, sino por propiedad, participación y acceso al mercado.