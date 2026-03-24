México y Estados Unidos cierran caso Thyssenkrupp tras investigación por libertad sindical

El gobierno de México, mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía, anunció el cierre exitoso del caso sobre la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Thyssenkrupp Springs & Stabilizers de México, ubicada en San Luis Potosí. Este procedimiento se realizó en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

En los resultados de su investigación, la autoridad laboral concluyó que no se encontró evidencia suficiente para determinar la existencia de acciones que constituyeran transgresiones a la legislación mexicana. Tampoco se acreditó una denegación a los derechos de libertad de asociación por parte de la compañía.

A pesar de no confirmarse violaciones legales en el informe oficial, el sindicato peticionario y la empresa acordaron diversas acciones de mejora bajo la coordinación de la autoridad. Entre estas medidas, la empresa reinstaló a dos personas trabajadoras que mantenían juicios ante un tribunal laboral y otorgó el pago del día de descanso obligatorio correspondiente al 16 de septiembre de 2025.

Asimismo, Thyssenkrupp publicó una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y definió lineamientos de conducta para su personal de confianza. Estos documentos deberán ser repartidos y explicados a todo el personal mediante capacitaciones.

La empresa también se comprometió a dar facilidades para que la autoridad capacite a los trabajadores sobre sus derechos colectivos y a establecer un protocolo que permita la actividad sindical en el centro de trabajo.

Sindicato asegura que sí hubo violaciones

Por su parte, la Liga Sindical Obrera Mexicana, organización que interpuso la queja, sostiene una visión distinta a la conclusión del gobierno mexicano.

Para este sindicato, las violaciones a los derechos laborales sí ocurrieron pero fueron reparadas gracias a la activación del mecanismo internacional. Señalan que la reinstalación de sus representantes, quienes aseguran sufrieron despidos por motivos antisindicales, incluyó el pago del 100% de los salarios caídos y prestaciones correspondientes.

La Liga enfatizó que, tras la presentación de la queja, lograron un convenio de neutralidad que otorga facilidades para la representación sindical dentro de la empresa; según la organización, estos avances permitieron informar detalladamente su proyecto a los trabajadores, logrando superar el requisito de representatividad con casi el veinte por ciento de personas afiliadas.

Con este respaldo, el sindicato ya presentó la demanda por la titularidad del contrato colectivo y anticipa que en pocos meses se realizará un recuento donde los trabajadores podrán votar por primera vez para elegir a la organización que los debe representar.