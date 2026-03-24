La F1: El negocio más allá de "El Checo" Pérez

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancó el 7 de marzo en Australia, y después de un año de ausencia, Sergio “El Checo” Pérez volvió a las pistas.

El regreso del mexicano genera mucho ruido y expectativas alrededor del mundo. Lo cierto es que tener a Sergio Pérez en la parrilla de nueva cuenta es una decisión acertada en términos deportivos y económicos. Sin embargo, no se trata, como muchos aclaman, de algo indispensable. El negocio de la F1 va mucho más allá de contar con el corriendo otra vez.

En 2017, la compañía Liberty Media adquirió la Fórmula 1 por 4 mil 400 millones de dólares (mdd), y desde entonces la marca no ha hecho más que crecer. Ha sabido cómo mantenerse vigente y ahora se entiende como lo que verdaderamente es: una empresa de entretenimiento.

Reuters reporta que la valuación agregada de los 10 equipos compitiendo en la F1 en 2025 supera los 34 mil mdd. Con la incorporación de Cadillac en 2026, ya son 11 escuderías peleando en cada uno de los 21 países en los que la F1 tiene carreras.

En la última década, la F1 ha tomado mucha fuerza a nivel global al contar con presencia multinacional, involucrar a celebridades en sus eventos, expandir las plazas en las carreras y llevar los Grandes Premios a un nuevo escenario; principalmente el del entretenimiento.

El reality show “Formula 1 Drive to Survive” de Netflix, lanzado en 2019, es el mejor ejemplo de ello. Drive to Survive cuenta con 8 temporadas y el fenómeno del producto de streaming es tal, que la temporada 5 superó las 90 millones de horas vistas durante los primeros meses de transmisión.

La misión de Liberty Media es clara: rejuvenecer e incrementar la base de consumidores. El producto con Netflix puede ser uno de los factores más importantes para que el porcentaje de fans de la F1 de 18 a 35 años haya pasado del 30% en 2018 al 43% en 2026, de acuerdo con BBC.

Por otro lado, la misión continuó en 2025, llevando su presencia al cine, en un largometraje en el que el protagonista es Brad Pitt, y el productor, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Lewis Hamilton.

La película “F1: The Movie” es una prueba más de cómo Liberty Media ha logrado integrar sus dos productos más importantes: las carreras y el entretenimiento, incluso filmando escenas durante Grandes Premios reales, consiguiendo tomas inéditas y acercando a los espectadores lo más posible a la realidad.

Además de ser un proyecto artístico bien logrado —ganó un Oscar por mejor sonido—, fue también una demostración de lo que la F1 está dispuesta a hacer para continuar incrementando su base de consumidores.

El New York Times reportó que el costo de producción rondó los 250 mdd, pero el primer éxito de Apple TV no tardó en generar ganancias, pues CNBC dio a conocer que a poco menos de un mes de su lanzamiento ya había superado los 300 mdd en ventas.

De acuerdo con Variety, en junio de 2025, el Reino Unido y China lideraron las ventas de la película con 9.2 mdd y 9 mdd. En el tercer lugar, en un momento en el cual El Checo no participaba en la F1, estuvo México con 6.7 mdd.

Así quedó demostrando que, si bien Pérez es motivo de orgullo nacional y uno de los mejores deportistas que ha tenido el país, no es completamente indispensable para que la Fórmula 1 siga creciendo en México.

Asimismo, hay expectativas de que el valor de la marca continúe en aumento. Durante 2025, el promedio de espectadores por carrera en EU rondó los 1.3 millones a través de ESPN.

Ahora, Apple TV firmó un contrato por 5 años para ser la casa de las transmisiones en los Estados Unidos a partir de 2026 por una suma que ronda los 140 mdd, apostando por que el gigante siga creciendo.