Bolsa mexicana perfila segundo día de ganancias; América Móvil lidera los avances

Las bolsas de valores de México suben por segunda jornada consecutiva este martes. Los índices accionarios locales avanzan tras un inicio de sesión errático, mientras los inversionistas continuaban observando con cautela las noticias sobre el conflicto en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, gana 0.72% a 64,834.43 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.76% al nivel de 1,292.33 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores negocian con ganancias. Destacan las acciones del gigante América Móvil, con 2.66% más a 21.65 pesos, seguido del FEMSA, con 2.37% a 187.40 pesos, y la aeroportuaria GAP, que gana 2.12% 424.17 pesos.

Los mercados dan señales de cautela ⁠después de que Irán dio a conocer que no ha dialogado con Estados Unidos para poner fin a la guerra. Un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre "negociaciones productivas" había mejorado el sentimiento.