Huevo, carne de cerdo y nopales, resisten el embate de la inflación en marzo y bajan su precio

El incremento de precios sigue sin dar tregua a los consumidores mexicanos. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en la primera quincena de marzo de 2026, aumentó 0.62% respecto a la quincena inmediata anterior, con lo que la inflación anual se colocó en 4.63 por ciento; sin embargo, hubo alimentos, servicios y productos que resistieron este embate, por ejemplo, el huevo, la carne de cerdo, el internet y los nopales, que bajaron de precio.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de la primera quincena de marzo de 2026, los 10 productos genéricos que destacaron por tener la mayor incidencia a la baja son los siguientes:

Los productos y servicios que más bajaron

1.Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga -0.039% 2. Huevo -0.012% 3. Servicio de internet -0.006% 4. Carne de cerdo -0.005% 5. Nopales -0.005% 6. Otras frutas -0.004% 7. Camisas y playeras para hombre -0.004% 8. Carne de res -0.004% 9. Desodorantes personales -0.003% 10. Crema y productos para higiene dental -0.003%

Es importante recordar que la incidencia se refiere a la contribución de cada componente al índice general, calculada con base en sus precios relativos, variaciones y su peso dentro de la canasta de consumo.

Los productos y servicios que subieron

Durante la primera quincena de marzo de 2026, los 10 productos genéricos que registraron la mayor incidencia al alza son los siguientes:

1. Jitomate 0.223% 2. Pollo 0.052% 3. Transporte aéreo 0.046% 4. Electricidad 0.035% 5. Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.033% 6. Tomate verde 0.025% 7. Vivienda propia 0.024% 8. Papa y otros tubérculos 0.023% 9. Calabacita 0.020% 10. Limón 0.018%

El jitomate, sigue impulsando la inflación

El jitomate desempeñó un papel determinante en el comportamiento de la inflación, consolidándose como el producto genérico con la mayor incidencia al alza en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Su precio registró un incremento quincenal de 32.17 %, siendo el aumento más significativo entre los productos con precios al alza.

Su incidencia quincenal fue de 0.223 puntos porcentuales. Esto significa que, del aumento total de 0.62 % en la inflación general de la quincena, más de una tercera parte se explicó únicamente por el alza en el precio del jitomate.

Este producto es uno de los principales responsables de que el rubro de frutas y verduras presentara una variación quincenal del 8.34% y una variación anual del 23.91 %, cifras significativamente superiores al promedio general.

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