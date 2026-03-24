Inflación en México: ¿Cuáles fueron los productos que más subieron en la primera quincena de marzo?

La inflación en México siguió acelerándose en la primera quincena de marzo de 2026, para ubicarse en 4.63% a tasa anual, con un incremento anual de 23% en el precio de frutas y verduras.

De acuerdo con el Inegi, los productos genéricos que más subieron de precio en la primera quincena de 2026 y que tuvieron una mayor incidencia al alza sobre la inflación fueron:

Jitomate: +32.17% quincenal Transporte aéreo: +21.86% Calabacita: +16.78% Limón: +13.11% Tomate verde: +10.79% Papas y otros tubérculos: +7.77% Pollo: +3.18% Electricidad +2.17% Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.62% Vivienda propia: +0.18%

¿Cuáles fueron los que más bajaron?

Por otro lado, los productos genéricos que más bajaron de precio en la primera quincena de marzo fueron y que tuvieron una mayor incidencia a la baja sobre la inflación fueron: