Wall Street marca nuevos máximos ante expectativa de un acuerdo entre EU y China

Los tres principales índices de Wall Street marcan nuevos máximos en este inicio de semana. Los promedios suben este lunes impulsados por las expectativas de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, que impulsaron a las grandes compañías de tecnología.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.54% a 47,459.84 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.99% a 6,858.63 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 1.60% a 23,576.02.

Los más altos funcionarios de economía de China y Estados Unidos alcanzaron el domingo el marco de un acuerdo comercial para que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Xi Jinping, decidan esta semana en su reunión en Corea del Sur.

Las tecnológicas, sensibles a la demanda china, avanzan con fuerza, al inicio de una semana que aguarda los resultados trimestrales de Meta (+1.86%), Microsoft (+1.61%) y Alphabet (+2.60%), el miércoles, y Amazon.com (+1.60%) y Apple (+1.11%), el jueves.

A media semana también será clave el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Los inversionistas descuentan con prácticamente 98% de probabilidad que recortará una vez más la tasa de interés en 25 puntos base para impulsar el mercado laboral.

"Los mercados financieros arrancan la semana en terreno positivo, con los índices en Estados Unidos ampliando sus máximos históricos ante la expectativa de un acuerdo comercial entre el país y China y una intensa agenda económica", destacó GBM en un reporte.