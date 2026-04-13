Wall Street inicia la semana con desempeños mixtos tras fracaso en las negociaciones de EU e Irán

Los tres principales índices de Wall Street comienzan la semana con pocos cambios y mixtos mientras los inversionistas siguen atentos a Oriente Medio tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para terminar con una guerra de más de un mes.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.22% a 47,809.16 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, sube 0.09% en 6,823.03 puntos. El Nasdaq Composite avanza 0.57% a 23,034.04 puntos.

Tras el fracaso en las negociaciones de paz se observa un comportamiento cauteloso, ante las amplias posibilidades de que el alivio derivado del alto el fuego alcanzado la semana pasada no dure. Las principales referencias de petróleo suben en torno a 7 por ciento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el fin de semana que junto con otras naciones, el Ejército estadounidense bloqueará todo el tráfico en el estrecho de Ormuz. Por su parte, Irán dijo en redes sociales que no cederá en la defensa de sus intereses.

Siete de los 11 principales sectores del S&P operan con pérdidas. Las caídas son lideradas por las empresas de consumo básico (-1.43%) y cuidado de la salud (-1.33%). Al interior del Dow Jones, las acciones del banco Goldman Sachs (-2.40%) lideran las pérdidas.