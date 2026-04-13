Parkinson y temblor esencial: cómo identificar las diferencias entre cada uno

El temblor en las manos es una contracción muscular involuntaria y rítmica que provoca movimientos de sacudida sin embargo no siempre significa lo mismo. Puede aparecer al estar en reposo o al intentar realizar una acción tan cotidiana como escribir o sostener un vaso.

De tal manera que entender las diferencias entre Parkinson y temblor esencial es clave para interpretar correctamente estos síntomas y saber cuándo buscar atención médica.

El temblor esencial ocurre principalmente cuando usas las manos para hacer algo (escribir, sostener una taza, usar una cuchara). Desaparece cuando las manos están en reposo total.

El Parkinson ocurre cuando las manos están apoyadas en el regazo o colgando a los lados. Curiosamente, el temblor suele disminuir o desaparecer cuando la persona comienza a realizar un movimiento voluntario.

Entre 300,000 y 500,000 personas viven con enfermedad de Parkinson, según la Secretaría de Salud. De acuerdo con Mass General Brigham aunque no existen cifras oficiales sobre el temblor esencial en el país, se sabe que es considerablemente más frecuente. Sin embargo, el Parkinson suele generar mayor preocupación por su carácter progresivo y su impacto en la calidad de vida.

El reto está en que, en muchos casos, los síntomas iniciales pueden parecer similares. Esta confusión puede retrasar la atención médica y, con ello, el inicio de un tratamiento adecuado.

El éxito de los tratamientos puede depender de qué tan pronto se haga un diagnóstico”, explica el doctor Rees Cosgrove, neurocirujano de Mass General Brigham.

Qué los provoca realmente

Los especialistas de Mass General Brigham señalan que aunque ambos trastornos afectan el movimiento, no tienen la misma causa. La enfermedad de Parkinson se desarrolla cuando ciertas células del cerebro dejan de producir dopamina, una sustancia esencial para coordinar los movimientos. A medida que estos niveles disminuyen, el cerebro pierde precisión y control sobre funciones motoras.

En contraste, el temblor esencial no tiene una causa completamente definida. Sin embargo, la evidencia apunta a alteraciones en el cerebelo, la región del cerebro encargada de la coordinación y el equilibrio. Esta diferencia también se refleja en su frecuencia. El temblor esencial es considerablemente más común y puede afectar a muchas más personas que el Parkinson, aunque este último suele tener un mayor impacto en la calidad de vida.

Características del temblor en enfermedad de Parkinson

Uno de los puntos más importantes para entender las diferencias entre Parkinson y temblor esencial es el momento en que aparece el temblor.

En el Parkinson, el temblor suele presentarse cuando la persona está en reposo. Es decir, cuando no está realizando ninguna actividad. “Curiosamente, el temblor disminuye cuando un paciente mueve intencionadamente los brazos o las piernas”, señala el doctor Cosgrove.

Otras características del temblor del parkinson incluyen movimiento rítmico, de ida y vuelta; inicio frecuente en manos, pero también en mandíbula o pies; y aumento en situaciones de estrés. A esto se suman otros síntomas como: lentitud en los movimientos (bradicinesia), rigidez muscular, problemas de equilibrio y dificultad para caminar o escribir.

Cómo distinguir temblor esencial de Parkinson

El temblor esencial se manifiesta cuando la persona está en movimiento, no en reposo. Es decir, suele aparecer al realizar actividades cotidianas como escribir, comer o vestirse. “Puede que estés comiendo o escribiendo cuando tus manos empiezan a temblar, y el temblor desaparece cuando dejas de moverte”, explica el especialista.

Entre sus principales características destacan: aparece durante la acción, puede afectar manos, cabeza o incluso la voz, y suele intensificarse con el estrés o la falta de sueño. En la mayoría de los casos, no se acompaña de otros síntomas neurológicos. Reconocer este patrón desde etapas tempranas permite diferenciarlo del Parkinson y orientar el diagnóstico con mayor precisión.

Diagnóstico: por qué puede ser complejo

Identificar correctamente estas condiciones no siempre es sencillo, especialmente en las etapas iniciales. No existe una prueba única que permita diagnosticar con certeza la enfermedad de Parkinson o el temblor esencial. Por ello, los especialistas recurren a una evaluación neurológica completa, junto con el análisis de antecedentes clínicos y estudios complementarios.

Entre las herramientas más utilizadas se encuentran: análisis de sangre, tomografías, resonancias magnéticas y estudios funcionales del cerebro. El reto es que otras enfermedades neurológicas pueden presentar síntomas similares. Esto hace que el diagnóstico requiera experiencia clínica y una evaluación cuidadosa para evitar confusiones.

Tratamiento

Aunque no tienen cura, ambas condiciones pueden tratarse y controlarse.

En Parkinson, los tratamientos incluyen:

Medicamentos para reemplazar la dopamina

Terapias físicas, ocupacionales y del habla

Estimulación cerebral profunda

Ultrasonido focalizado

En el temblor esencial:

Medicación para reducir los temblores

Cambios en el estilo de vida (menos cafeína, menos estrés)

Dispositivos adaptados

“Ya contamos con varios tratamientos eficaces… y con la investigación avanzando rápidamente, es posible que tengamos nuevas herramientas en los próximos años”, afirma el doctor Cosgrove.

¿Cuándo acudir al médico?

Reconocer las diferencias entre Parkinson y temblor esencial no sustituye una evaluación médica. Si presentas temblores persistentes, cambios en el movimiento o dificultad para realizar actividades cotidianas, es importante acudir a un especialista.

Un diagnóstico temprano no solo mejora el control de los síntomas, también puede retrasar la progresión de la enfermedad. Porque cuando se trata del sistema nervioso, entender lo que ocurre en tu cuerpo puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y un tratamiento oportuno.