Ahorrar e invertir en Mercado Pago: lo que debes saber antes de empezar
La empresa financiera de base tecnológica y brazo financiero de Mercado Libre promete ganancias de hasta 13%, pero bajo ciertas condiciones y con determinados requisitos.
Bancos, Sociedades Financieras Populares (Sofipos), Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), fondos de inversión, acciones e instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) son algunas de las opciones que existen para poner a trabajar tu dinero. Dentro de estas alternativas está Mercado Pago, ¿conviene ahorrar e invertir en esta empresa?
En México opera bajo la figura de IFPE, conocida coloquialmente como billetera virtual o empresa financiera de base tecnológica (Fintech). Es el brazo financiero de Mercado Libre, que permite enviar, recibir, ahorrar y gastar dinero sin necesidad de una cuenta bancaria.
Mercado Pago ofrece a los usuarios del sistema financiero una ganancia o rendimiento anual de hasta 13% en términos nominales (sin descontar inflación), para la cual, como sucede con otras instituciones —como Nu—, se necesita cumplir con ciertos requisitos.
Para empezar a ahorrar o invertir debes crear e ingresar a la cuenta de Mercado Pago, seleccionar “activa tus ganancias de 13% anual” y confirma, en la siguiente pantalla, “activar ganancias”. En dos días hábiles tu dinero empezará a generar ganancias.
Aquí empiezan las "letras chiquitas". Para obtener la tasa de 13% debes ingresar a tu cuenta 3,000 pesos mensuales. Tienes 28, 30 o 31 días, dependiendo el mes, para acumular esa cantidad.
¿Qué ingresos de dinero cuentan para asegurar rendimientos de 13%?
- Transferencias (propias o de terceros).
- Ingresos con tarjeta de débito o efectivo.
- Dinero que recibas del extranjero.
- Ingresos programados.
Los ingresos que no se consideran:
- Ventas (incluido terminales Point y Link de Pago).
- Cualquier tipo de pago.
- Ganancias de tu cuenta Mercado Pago.
- Cashback de Mercado Libre o Mercado Pago.
- Préstamos personales de Meses sin Tarjeta.
- Transferencias de criptoactivos.
Otra cláusula que debes considerar es que la tasa de 13% anual sólo aplica por un monto de hasta 25,000 pesos. Si tienes 30,000 pesos en tu cuenta, por ejemplo, los 5,000 pesos restantes “no generan ganancias”.
Además, si en algún mes no alcanzas a sumar los 3,000 pesos en ingresos, tu dinero crece sólo hasta 7% anual.
Considera que Mercado Pago ofrece rendimientos diarios, disponibilidad 24/7 y no cobra comisiones por este tipo de operaciones.
¿El dinero está seguro?
Mercado Pago no opera como banco ni como Sofipo, por lo cual no hay un seguro que respalde tu dinero, como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que tienen los bancos o el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo) que tienen las Sofipos. Sin embargo, sí es regulada por las comisiones Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Además, el dinero que recibe la institución genera ganancias al invertirse en un fondo administrado por Grupo Bursátil Mexicano (GBM), que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado financiero mexicano y está regulado por la CNBV y por el Banco de México, “por lo que tu dinero está resguardado”.
Característica
Mercado Pago (IFPE)
Bancos
Sofipos
Cetes
Fondos de inversión
Acciones
Figura jurídica/regulación
IFPE, regulada por CNBV y Condusef, no banco
Banco, regulado por CNBV, IPAB
Sofipo, regulada por CNBV, Prosofipo
Instrumento gubernamental, Banxico
Diversos intermediarios financieros
Bolsa Mexicana de Valores
Seguro de depósitos
No tiene
Sí (IPAB, hasta 3 millones de UDIS)
Sí (Prosofipo, hasta 25,000 UDIS)
Respaldo gobierno federal
No (depende del fondo)
No
Rendimiento anual nominal anunciado
Hasta 13% (condicionado)
4-10% aprox. (dependiendo producto)
8-13% aprox.
Variable (7-10% reciente)
Variable (7-10% reciente)
Variable (puede superar 13%)
Requisitos clave para máxima tasa
Mínimo 3,000 pesos ingresados al mes
Varía según producto
Depósito mínimo
Monto mínimo desde 100 pesos
Depósito según fondo
Depende monto invertido
Límite de saldo con tasa máxima
25,000 pesos
Depende producto, frecuentemente alto
Depende producto
No aplica/depende de subasta
Sin límite general
Sin límite
¿Conviene invertir en Mercado Pago?
Los rendimientos que ofrece están relativamente en línea con otras instituciones, cuyas tasas publicitarias rondan entre 13% y 15 por ciento. Sin embargo, por ejemplo, en Nu, si ahorras 30,000 pesos, obtienes un retorno de 13% en la Cajita Turbo por 25,000 pesos y de 6.75% por el restante (5,000 pesos). Es decir, por todo tu dinero tienes un retorno.
En términos reales (descontando inflación), Mercado Pago aún ofrece un retorno positivo real cercano a 3.5%, considerando que la tasa efectiva sea de 7%, una cifra que llega a ser superior a la que ofrecen los bancos tradicionales.
Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, señala que este tipo de opciones son funcionales para ahorros pequeños y específicos, como un fondo de emergencia o un apartado para el próximo viaje.
“La ventaja es que el dinero crece, no pierde el poder adquisitivo y es liquido en cualquier momento. Un fondo de emergencia, por ejemplo, es para eso, para una emergencia, si lo requieres al instante, ahí lo tienes y, en el mejor de los casos, con un rendimiento adicional”, señala.
Sin embargo, si eres una persona más experimentada y con más capital para invertir, lo ideal es buscar otra alternativa que te dé mayores rendimientos por todo el monto que tengas disponible.
Paola Almontes, especialista en educación financiera, considera que es una opción digital viable para ahorradores que inician en el mundo de las inversiones con montos conservadores, que quieren aprender e ir formando experiencia.
Otra ventaja, dice, es el ecosistema que tiene: tarjeta de crédito, préstamo personal y meses sin tarjeta, así como diversos servicios para negocios, desde Terminales Punta de Venta, hasta financiamiento.
¿Tienes dudas? Escribe a fernando.franco@eleconomista.mx