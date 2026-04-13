Pemex confirma derrame de diésel en la refinería de Deer Park

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó la madrugada de este lunes que personal especializado de Deer Park contuvo un derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería ubicada en Texas, ocasionado por la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y el otro que acaba de completar su carga y se dirigía a la salida del canal.

La petrolera del Estado mexicano, propietaria de 100% de esta planta luego de que adquirió la mitad accionaria a Shell, explicó que la refinería de Deer Park activó de inmediato sus protocolos e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes a través de un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3.

Se estima que las reparaciones y limpieza total sea de aproximadamente dos días, aseguró Pemex.

"Pemex está en estrecha comunicación con la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), y actualmente no hay impacto en el canal de navegación", refirió la estatal mexicana.

La refinería de Deer Park tiene una capacidad de procesamiento de crudo similar a Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, de 340,000 barriles por día y sus plantas le permiten procesar crudo pesado y ligero sin generar combustóleo.

Produce alrededor de 110,000 barriles por día de gasolina, 90 millones de barriles de diésel y 25 millones de barriles diarios de turbosina.

Se ha caracterizado por una utilización por arriba del 80% de su capacidad en los últimos años.

En 2021, Pemex y Shell llegaron a un acuerdo para la venta de la participación de Shell en Deer Park Refining Limited Partnership. La transacción transferiría la propiedad total de la refinería a Pemex. El 20 de enero de 2022, Shell completó la venta de su participación en la refinería Deer Park a Pemex.

El derrame en esta planta de Pemex se da días después de que la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, tuvo un incendio en la barda perimetral que dejó sin vida a cinco trabajadores y otro más apenas el jueves pasado en los tambores contenedores de coque remanente del proceso de destilación de la refinería.