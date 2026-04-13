Sheinbaum anuncia reunión con gasolineros y productores para analizar aumento de precios

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este lunes que en los próximos días se reunirá con gasolineros y productores para analizar el aumento del precio de los combustibles y la canasta básica.

Desde Palacio Nacional, la primera mandataria advirtió a los empresarios y productores que “nadie se debe aprovechar” de la actual situación internacional que ha generado el incremento en el precio de los combustibles, ya que argumentó que su administración sigue otorgando subsidios para mantener la gasolina magna por debajo de los 24 pesos el litro, y el diésel en los 28 pesos con 28 centavos.

“Les comento, si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diesel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro, el diesel estaría sobre 32, 33 pesos el litro, el día de ayer lo volvió a subir el barril de petróleo por la situación en Irán está sobre 102, 103 dólares el barril”, explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

En así que informó que se reunirá con gasolineros, y productores para analizar los posibles excesos en los precios de los combustibles y de la canasta básica, que reconoció, han incrementado sus precios derivado de los conflictos armados internacionales.

Aunado a que criticó a las gasolineras que, a pesar de que reciben subsidios para mantener bajo el precio del diésel, cobran este combustibles por arriba de lo acordado.

“Habrá razones temporales que esté mas alto un precio de un producto que otro, pero nadie se debe aprovechar de la situación actual del precio de los combustibles. ¡Nadie! Debemos apoyar a las familias”, reiteró.

“Entonces esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros ya la han tenido esa que estaría Energía Pemex, Profeco, Secretaría de Hacienda, pero vamos a tener una reunión y estos precios pues también y otras razones han impactado en el precio de algunos productos jitomate, por ejemplo está muy caro la carne de res también subió”, agregó.

En este contexto, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante, también anunció que esta semana se dará inicio con los recorridos y la colocación de mantas en las gasolineras que presenten altos precios en los combustibles.

“Vamos a iniciar a partir de hoy, ¿se acuerdan el año pasado esta estrategia de lonas de ‘No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios’, el día de hoy vamos a iniciar estos recorridos en la mayoría de los estados del país, salvo Baja California Sur y Quintana Roo, que tienen otros precios por un tema de logística, pero la idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde está volándose la barda con los precios, tanto en gasolina regular como en diésel”, explicó.

Asimismo, indicó que como parte de este programa, la ciudadanía pueden consultar en la página de Internet de Profeco el mapa virtual, y el QR, que muestra en cuánto está el precio al día de hoy de diésel, con el objetivo de que durante la semana baje y se estabilice en 28 pesos.

Finalmente, Sheinbaum Pardo adelantó que "está a punto de llegar al acuerdo de que bancos no cobren comisión por pagar con tarjeta en gasolineras. Se está llegando a un acuerdo para que no se cobre la comisión por uso de la maquinita".