Oro y plata caen por alza del dólar y estancamiento de negociaciones entre EU e Irán

Los precios del oro bajaron este lunes, presionados por la fortaleza ⁠del dólar y renovadas preocupaciones sobre la inflación que redujeron las expectativas de recortes de tasas de interés tras el fracaso de las negociaciones de paz ⁠entre Estados Unidos e Irán ⁠durante el fin de semana.

El oro al contado cayó un 0.8%, hasta los 4,711.24 dólares por onza, a las 15:36 GMT, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 7 de abril más temprano en el día. Los futuros del oro en Estados Unidos restaban un 1.1%, a 4,733.4 dólares.

El dólar se apreciaba, encareciendo el precio de los metales cotizados en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

"Es un mercado muy impulsado por los titulares. Todas las miradas están puestas en el precio del crudo, porque va a determinar la inflación y eso va a determinar la política de la Reserva Federal", afirmó Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures.

Tras el fracaso de las negociaciones, el Ejército estadounidense anunció el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de puertos iraníes, mientras que Teherán amenazó con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del golfo Pérsico.

Los precios del petróleo se dispararon por encima de ⁠los 100 dólares el barril tras el ⁠anuncio, avivando los temores de inflación ⁠y limitando el margen de maniobra de los bancos centrales para recortar las tasas. ⁠Unos tipos elevados reducen el atractivo del oro, que no devenga intereses, pese a su función como cobertura frente a la inflación.

Los mercados ven ahora cerca de un 21% de probabilidades de un recorte de tasas en Estados Unidos antes de fin de año, según la herramienta FedWatch de CME, frente al 40% de hace un mes.

En otros metales preciosos, la plata al ⁠contado perdió un 2.5%, a 73.97 dólares por onza; el platino restó un 0.8%, a 2,027.95 dólares; y el paladio ganó un 1.1%, a 1,538 dólares.