El papa León XIV: “No tengo miedo a Trump”

Argel. León XIV aseguró el día de ayer 13 de abril, en el primer día de su histórico viaje a Argelia, que no le teme a las críticas del presidente estadounidense Donald Trump y reivindicó su “deber moral” de pronunciarse contra la guerra.

Poco antes de partir de Roma, el pontífice nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de agrias críticas por parte de Trump, quien arremetió contra los comentarios de León que pedían el fin de la guerra con Irán.

“No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”, dijo León a los periodistas en el el avión papal que le llevó a Argelia.

“Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación”, aseguró, aunque reiteró que no se considera un “político” y que no tiene intención de “debatir” con Trump.

Trump aseguró el domingo que “no es un gran admirador del papa” y lo acusó de “jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear”.

En su red Truth Social le calificó además de “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”, sugiriendo que los cardenales sólo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense y un posible puente con Washington.

El presidente también publicó una imagen generada por inteligencia artificial que aparentemente lo representa a él mismo como Jesús, aunque posteriormente la retiró ante la polémica.

Tras las palabras de León XIV, rechazó disculparse y volvió a calificarlo de “débil”.

Por la tarde el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, instó al Vaticano a “limitarse a cuestiones morales” en medio de la disputa entre Trump y el papa sobre Irán.

“Sin duda creo que, en algunos casos, lo mejor para el Vaticano sería limitarse a cuestiones morales... y dejar que el presidente de Estados Unidos se ocupe de dictar la política pública estadounidense”, declaró Vance en el programa “Special Report with Bret Baier” de Fox News.

Reacción

El ataque de Trump al papa León fue “inaceptable”, declaró ayer la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sumándose a políticos de todo el espectro político en salir en defensa del pontífice.

“Considero inaceptables las palabras del presidente Trump hacia el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que haga un llamamiento a la paz y condene toda forma de guerra”, afirmó la italiana en un comunicado.

Meloni fue la única líder europea que asistió a la toma de posesión de Trump en 2025 y esperaba que su amistad reforzara su posición tanto en su país como en el extranjero.

De Dios a médico

La imagen elaborada por IA donde Trump aparece como un Jesús junto a un anciano, el presidente la borró luego de haber recibido críticas de blasfemo.

Ante una pregunta de un periodista sobre la razón de haber hecho tal imagen, el presidente Trump minimizó el hecho: “Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja. Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho”.

En plena guerra Trump decidió abrir un nuevo frente, en esta ocasión: el papa.

El terreno es pantanoso.