Champions League asoma semifinales en Madrid y París

Las semifinales de la Champions League 2026 asoman a Madrid y París como ciudades sede, luego de que Atlético y PSG ganaran por 2-0 la primera parte de los cuartos de final ante Barcelona y Liverpool, respectivamente.

Sin embargo, deberán refrendar la ventaja en la vuelta, dándose el lujo de incluso perder por la mínima diferencia. En caso de que Barcelona y Liverpool ganen por dos, las series se extenderían a tiempos extras o penales.

“Es un partido que puede ir para la historia, jugar unos cuartos de final de Champions e intentar pasar a semifinales es algo increíble e histórico para el club. Este partido hay que afrontarlo como una final, es lo que vamos a hacer mañana”, expresó el capitán del Atlético de Madrid, Koke.

Los colchoneros tienen una ventaja histórica, ya que han derrotado a los culés en sus únicos dos antecedentes en cuartos de final de Champions (2-1 global en 2014 y 3-2 global en 2016).

En la serie actual, aprovecharon la temprana expulsión del defensa Pau Cubarsí para cerrar con ventaja de 0-2 en Barcelona. Los goles fueron del argentino Julián Álvarez y el noruego Alexander Sorloth para regresar a casa con la victoria.

El estadio Riyadh Air Metropolitano será el epicentro de un nuevo intento de remontada para Barcelona, como lo explicó su delantero estrella, Lamine Yamal.

“No hay que pensar que es un milagro remontar. Es verdad que empezamos 2-0, pero hay que jugar como sabemos. Tenemos que jugar con intensidad y sin perder nuestro juego”, expresó el futbolista que con 18 años ya porta el jersey 10 del Barca.

Atlético de Madrid busca su primera semifinal de Champions desde 2017, recordando que es un torneo que nunca ha podido ganar. Barcelona, por su parte, disputó la penúltima ronda apenas en 2025, pero allí fue eliminado por Inter de Milán.

“Tenemos la calidad y los jugadores que pueden cambiar esto. Pero, por supuesto, tenemos que luchar y centrarnos en la magia”, definió el entrenador culé, el alemán Hansi Flick.

Por el bicampeonato

La otra serie que se definirá este martes es la de Liverpool contra París Saint-Germain (PSG). El equipo de francés es el vigente campeón de la Champions League y está motivado por conseguir el primer bicampeonato de su historia en este torneo.

Pese a la ventaja de 2-0, aseguran que tomarán con total seriedad la vuelta en Anfield Road: “El partido será muy diferente al de la ida. Tenemos que saber gestionar los momentos difíciles y luego desarrollar nuestro juego como de costumbre. No hemos venido aquí solo para defender el resultado”, dijo su entrenador, Luis Enrique.

Esta es apenas la segunda vez que Liverpool y PSG se enfrentan en eliminación directa en Champions. La primera ocurrió en la temporada anterior, con victoria para los franceses en octavos de final (en penales, empataron 1-1 global).

Arne Slot, entrenador de los Reds, no da por perdida la serie: “Tenemos convicción de que podemos hacer algo especial, pero tendremos que ser muy cuidadosos para lograrlo, porque nos enfrentamos a los campeones de Europa. Eso complica la tarea, pero no la hace imposible”.

Liverpool intenta llegar a su primera semifinal de Champions desde 2022, mientras que PSG anhela llegar a esta instancia por tercera temporada consecutiva.

Horario de Cuartos de Final de Champions League

(Martes 14 de abril)

Atlético de Madrid vs Barcelona

Estadio Riyadh Air Metropolitano (España)

13:00 hrs. (centro de México)

Atlético ganó 2-0 en la ida

Liverpool vs París Saint-Germain (PSG)