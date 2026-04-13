Keiko Fujimori, a la espera de rival presidencial

Lima. Con la derechista Keiko Fujimori favorita para pasar a un balotaje en Perú, se cerró ayer la jornada excepcional de votación para unos 50,000 ciudadanos que no pudieron sufragar el día anterior.

La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 17% de los votos en un resultado preliminar de la autoridad electoral, con el 57% de las actas computadas.

Con millones de votos por contar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa.

Unas 50,000 personas se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio, por lo que las autoridades extendieron la votación en esos centros hasta el lunes.

“Es una pérdida de tiempo y es incómoda. Son incompetentes las autoridades”, dijo Nancy Gómez, empleada doméstica de 56 años, tras votar este lunes.

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad de justicia electoral, denunció el lunes al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE) Piero Corvetto y otros tres funcionarios por atentado contra el derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones.

Rival, por definirse

El conteo parcial, en el que los votos de Lima son los primeros en ser computados, favorece por ahora con el segundo puesto al ultraconservador Rafael López Aliaga, seguido del socialdemócrata Jorge Nieto.

Sin embargo, proyecciones de Ipsos colocan en segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Aunque nada está dicho sobre su próximo rival, Fujimori, de 50 años, celebró la madrugada del lunes.

“El enemigo es la izquierda (...) No estarían en la siguiente etapa”, dijo.