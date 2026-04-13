Baja California Sur, Hidalgo y Nayarit, en la cima industrial

Baja California Sur, Hidalgo y Nayarit lideraron el crecimiento industrial en el 2025 entre las entidades mexicanas, en un entorno donde las actividad industrial cayó 1.3% nacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Baja California Sur, con 9.3%, tuvo un crecimiento mayor al resto de las entidades “debido a un fuerte dinamismo en la construcción, principalmente en los Cabos y La Paz”, donde resalta la infraestructura turística; “la generación de energía eléctrica destacó durante el año pasado”, explicó el analista económico Kristobal Meléndez.

Hidalgo ocupó el segundo lugar nacional con un crecimiento de 7.1% “por una recuperación considerable de la manufactura, destacando la industria automotriz y por su ubicación geográfica, atrayendo inversión por nearshoring”, agregó.

A estos estados siguieron Nayarit con 6.7% de alza anual, Tamaulipas con 6.2% y Colima con 5.5%, este último impulsado también por obras de infraestructura como la ampliación del puerto de Manzanillo.

En el caso de Tamaulipas, “ha presentado un perfil más estable por sus actividades de minería y petróleo. A su vez, la cercanía con Estados Unidos le permite atraer constantes inversiones”.

Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo y Jalisco fueron los estados que más contribuyeron positivamente al comportamiento de la actividad nacional, lo cual “sugiere que el mayor soporte provino de territorios con mayor peso industrial y mejor conexión con las cadenas productivas del norte y del occidente del país”, detalló el analista económico, Héctor Magaña.

El entorno es reflejo de la relocalización productiva, pero “concentrada en los corredores industriales ya consolidados, especialmente los más conectados con exportación, manufactura y logística”.

Enfriamiento

Estados fronterizos y con tradición manufacturera tuvieron contracciones en su actividad industrial, como Coahuila con una caída de 4.3%, Chihuahua de 2.1% y Baja California de 1.0 por ciento.

La incertidumbre generada por las políticas arancelarias de Estados Unidos en el 2025, crearon un clima de cautela en algunas ramas y frenó pedidos e inversión. Aunque “en otras abrió espacio para que productores mexicanos ganaran mercado frente a competidores de otros países”, también acentuó las diferencias entre estados.

“El país llegó al cierre del año con menor tracción industrial, menor impulso de la obra de ingeniería civil y un entorno de inversión más cauteloso”, agregó Magaña.

Quintana Roo tuvo una contracción de 46.5%, Campeche de 17.1%, y Tabasco de 9.8%, comportamiento que apunta al “agotamiento del impulso que dieron las grandes obras en construcción; por otro, la debilidad del sector petrolero y energético, que en Campeche y Tabasco sigue teniendo un peso determinante”.