Play-In: la última oportunidad para bloquear al Thunder

¿Repetirá Oklahoma Thunder el título? ¿Hasta dónde podrá llevar Victor Wembanyama a los Spurs? ¿Están los Knicks en alerta por una posible sorpresa? Son algunas de las grandes preguntas de los playoffs.

El cuadro de playoffs de la NBA 2026 ya está definido. Los 20 equipos ya tienen su lugar, y la postemporada comienza esta semana con el torneo de Play-In. En el Este, los Raptors aseguraron el último puesto entre los seis primeros y su pase a los playoffs, y los Nuggets cerraron la temporada regular al obtener el tercer lugar en el Oeste, superando a los Lakers.

Charlotte vs Miami ejecutan el primer partido del play-in. La temporada 2016 también fue la última vez que los Hornets jugaron un partido de postemporada en casa. Se trató de la serie contra Miami, en la que participaron Kemba Walker y Dwyane Wade.

El Play-In decidirá los puestos 7 y 8 en ambas conferencias, pero ya conocemos cuatro de los ocho enfrentamientos de la primera ronda. En el Este, los Knicks (terceros) se enfrentarán a los Hawks (sextos), y los Cavaliers (cuartos) se medirán a los Raptors (quintos). En el Oeste, los Nuggets se enfrentan a los Timberwolves en el duelo entre el tercer y sexto clasificado de la conferencia, y los Lakers se miden a los Rockets en el duelo entre el cuarto y el quinto.Los Pistons, Celtics, Thunder y Spurs esperan a los ganadores del Play-In. Thunder aseguró el primer puesto de la Conferencia Oeste por tercer año consecutivo y la comunidad de Oklahoma City se prepara para otra aparición en los playoffs de la NBA. El equipo llegó con 15 victorias en sus últimos 16 encuentros.

Los Celtics, como segundos clasificados del Este, se enfrentarán a los 76ers o a los Magic en la primera ronda; los Spurs se medirán a los Suns o a los Trail Blazers en el debut de Victor Wembanyama en los playoffs. Los Suns también cuentan con un anotador de élite como Devin Booker y otras opciones ofensivas como Dillon Brooks y Jalen Green.

El Play-In se extenderá hasta el viernes, y la primera ronda de los playoffs dará comienzo el sábado 18 de abril.

Fechas clave de los Playoffs: