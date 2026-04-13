¿Unicornio extraviado?

La historia del “primer unicornio mexicano en el sistema financiero” cambia drásticamente cuando se consultan los últimos expedientes sancionados por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica.

La cuarta sesión extraordinaria del Pleno fue virtual y se celebró al mediodía del 28 de agosto del 2025. Fue privada, hasta que la versión estenográfica –con fragmentos testados, para proteger información confidencial—fue publicada en el portal de ese órgano autónomo.

Solo había un asunto por resolver: el expediente VCN-001-2025, radicado en la ponencia de la entonces comisionada, Brenda Gisela Hernández Ramírez. La “operación Autofin” se originó en septiembre del año 2023, tras la adquisición de Banco Autofin por parte de Redem Tech Inc, una financiera enfocada en la digitalización y el crédito a pymes.

Hasta marzo del 2024, los adquirientes concretaron la toma de control del banco y acudieron ante la COFECE, que revisó y sancionó 18 meses después cuando impuso multas por 5.6 millones de pesos a Banco Autofin y a Kapital México, tras acreditar que ambas partes omitieron notificar previamente una concentración que superaba los umbrales establecidos en la ley. Aun así, la transacción se llevó a cabo antes de contar con autorización.

No fue una omisión menor: durante 721 días naturales la autoridad estuvo impedida de ejercer plenamente sus facultades. En ese periodo, el control de la institución financiera ya había cambiado de manos.

La COFECE fue contundente en su calificación: se trató de una conducta grave e intencional. Sin embargo, el desenlace deja más preguntas que certezas. Aunque sancionó económicamente a los involucrados, el propio Pleno terminó autorizando la operación en los términos planteados.

En el centro de la operación aparece REDEM, posteriormente reconvertida en Kapital México, así como la figura de Juan Antonio Hernández Venegas, identificado en distintos registros corporativos como uno de los actores clave en la estructura empresarial detrás de la transacción.

Documentación corporativa señalan que fue hasta 2025 cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores formalizó el cambio de control y autorizó la fusión bajo la nueva denominación. Es decir, el proceso regulatorio terminó de cerrarse cuando los efectos de la operación ya eran irreversibles.

Una secuencia que no se apegó a la normativa: primero se ejecuta la operación, después se notifica —o se omite hacerlo—, más tarde se sanciona y finalmente se autoriza. Un orden que, en los hechos, invierte la lógica del sistema de competencia económica.

El caso no solo involucra a Banco Autofin y a Kapital México, sino también a los responsables directos de su conducción y toma de decisiones. La participación de Juan Antonio Hernández Venegas y su hijos Juan Antonio Hernández Páramo y Sule Marina Hernández Páramo, coloca el foco en la red empresarial que hizo posible la transacción y en la estrategia seguida para concretarla.

¿Se trató de una omisión administrativa o de una decisión deliberada para tomar control del activo antes de someterse al escrutinio regulatorio?

Este capítulo se cerró hace seis meses. Y se abrió otra etapa: la evolución de Kapital Bank a Grupo Financiero, tras de adquirir la mayor parte de la cartera etapa 1, la franquicia de depósitos y la casa de bolsa de Intercam, además de su operadora de fondos de inversión.

Al cierre del 2025, los activos del grupo estaban valuados en 65,066 millones de pesos. Su banca registró una cartera de crédito de 23,731 millones de pesos, un índice de morosidad del 2.5% y una ventaja competitiva: acceso a los mercados financieros a través de la inteligencia artificial, con una “avanzada plataforma tecnológica” y costos reducidos.

EFECTOS SECUNDARIOS

CONFLUENCIA. El Media Capital Forum reunirá a founders, comunicadores e inversores para abordar la intersección entre medios de comunicación, capital de riesgo y construcción de comunidad. La agenda incluye conversaciones sobre el futuro de los medios, el modelo de Media for Equity como vehículo de inversión (#M4E) y el papel de la comunidad en la generación de valor para startups y fondos. El próximo 21 de mayo, la asistencia es gratuita, pero con cupo limitado. Inscripciones aquí: https://luma.com/1xkg8nua