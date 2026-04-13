Congreso de Masculinidad en Jalisco se realizará pese a polémica y retiro de financiamiento público

El próximo fin de semana, del 17 al 19 de abril, se celebrará en el recinto religioso Santuario de los Mártires Mexicanos en Guadalajara, el Fearless Congress 2026, conocido como el Congreso de Masculinidad, un evento que generó tal polémica que obligó a las autoridades municipales y estatales de Jalisco a deslindarse y retirar el apoyo económico que habían comprometido previamente.

De acuerdo con los organizadores, Fearless "es un camino para recuperar el corazón del hombre", y surgió "a partir del ataque a la masculinidad y la necesidad de hombres virtuosos".

Se trata, según su sitio web, del Congreso de Masculinidad más grande de Latinoamérica con 10,000 hombres y mujeres juntos, "sanando, levantándose y redescubriendo su propósito".

La polémica surgió cuando diversos colectivos y la sociedad civil, reprobaron la realización del congreso al considerar que promueve roles de género tradicionales o patriarcales y puede reforzar la desigualdad y la violencia de género. Los organismos también reprobaron el hecho de que los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como el gobierno del Estado de Jalisco (todos de Movimiento Ciudadano), aparecieran como patrocinadores del evento.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), condenó la realización del Fearless Congress 2026 sobre todo, por el contexto de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en Jalisco.

En un estado marcado por la desaparición, los feminicidios y la violencia contra mujeres y niñas, “es inaceptable que se destinen recursos públicos a espacios que reproducen discursos de la machosfera”, expresó el organismo a través de un comunicado.

"Es una expresión de narrativas que refuerzan el patriarcado y contradicen los compromisos del Estado en materia de derechos humanos", subrayó CLADEM.

Autoridades se deslindan

Tras la polémica desatada en redes sociales, los gobiernos estatal y municipales negaron su participación en el financiamiento del Congreso de Masculinidad.

"El gobierno de Jalisco informa que no está involucrado en la organización ni patrocinio del evento Fearless Congress 2026. Se trata de un evento de carácter privado, anunciado como un Congreso de Masculinidad que se realizará del 17 al 19 de abril de este año en el Santuario de los Mártires Mexicanos en el municipio de Guadalajara", informó el gobierno de Jalisco a través de un escueto comunicado.

Aunque los logotipos de los gobiernos y de la marca Guadalajara Guadalajara -que pertenece al Ayuntamiento tapatío-, aparecían inicialmente entre los patrocinadores del evento, todas las instancias públicas se deslindaron públicamente.

"El Gobierno de Guadalajara aclara que no patrocinará el Congreso de Masculinidades Fearless Congress 2026 que se llevará a cabo este mes en el Santuario de los Mártires", publicó el gobierno de la capital jalisciense a través de sus redes sociales.

No obstante, el 27 de marzo el Ayuntamiento tapatío aprobó un subsidio de 400,000 pesos para el evento, de acuerdo con el dictamen del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales encabezado por el Jefe de Gabinete de Guadalajara, Bernardo Fernández, según publicó el diario local El Informador.

Según fuentes del propio gobierno tapatío, el subsidio será revertido en los próximos días luego del desistimiento de los organizadores del congreso.

Por su parte, el gobierno de Zapopan también se deslindó oficialmente del Congreso de Masculinidad, y aseguró que no aprobó ningún tipo de patrocinio para su realización.

Los boletos que aún están disponibles para participar en el encuentro tienen un costo de 2,450 hasta 7,490 pesos.

CartelEspecial

Entre los conferencistas se encuentran el exfutbolista del Barcelona FC Carles Puyol, campeón del mundo con la selección española de futbol; el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, y el arquitecto mexicano sobreviviente de un secuestro, Bosco Gutiérrez Cortina; así como otras figuras menos conocidas, como la psicóloga española Isabel Rojas Estapé y el sacerdote misionero Patrik Gonyeau.

En su página web, el Fearless Congress 2026 presume como "guías espirituales" a los cardenales Kevin J. Farrel, prefecto del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, en el Vaticano, y camarlengo de la Iglesia católica; a Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara; y a más de una decena de sacerdotes residentes en México, Francia, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina e Irlanda.