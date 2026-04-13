Disminuye informalidad laboral en Colombia

El Dane reveló los últimos resultados de mercado laboral de Colombia y reveló que, en el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, la proporción de personas ocupadas informales fue 55.3%, lo que representó una disminución de 1.5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo en 2025, cuando la cifra se situó en 56.8 por ciento.

En cuanto a su distribución territorial, el Dane precisó que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de informalidad alcanzó 41.1%, lo que significó una reducción de 1.5 puntos porcentuales frente al trimestre móvil diciembre 2024 y febrero 2025, cuando fue de 42.6 por ciento.

Por su parte, para los centros poblados y el rural disperso, la población ocupada informal fue de 42.4% con una caída de 1.6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior (44.1%).

En su desagregado por sexo, el Dane informó que la proporción de hombres ocupados en la informalidad para el trimestre móvil de diciembre 2025 a febrero 2025 fue de 57.6%; en contraste, entre las mujeres ocupadas, la proporción de informalidad se situó en 52.2%, reflejando una caída de 2.2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre en 2025.

Entre las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de mujeres informales se ubicó en 39.6%, 2.3 puntos porcentuales menos que el trimestre móvil del año anterior. En los mismos territorios, la proporción de hombres alcanzó 42.3 por ciento.

En cuanto a los datos por ciudades, las que congregaron la mayor proporción de informalidad fueron Sincelejo, con 68.3%; Valledupar, con 63.4%; y Cúcuta, con 62.8%; mientras que las que obtuvieron la proporción más baja fueron Bogotá, Manizales y Tunja, con 33.8%, 35.7% y 35.7%, respectivamente. Del total nacional registrado en este trimestre móvil, 84.3% de la población que trabajaba en microempresas era informal, lo que quiere decir que se registró una disminución de 1.0 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.