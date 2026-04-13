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Disminuye informalidad laboral en Colombia
El Dane reveló los últimos resultados de mercado laboral de Colombia y reveló que, en el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, la proporción de personas ocupadas informales fue 55.3%, lo que representó una disminución de 1.5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo en 2025, cuando la cifra se situó en 56.8 por ciento.
El Dane reveló los últimos resultados de mercado laboral de Colombia y reveló que, en el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, la proporción de personas ocupadas informales fue 55.3%, lo que representó una disminución de 1.5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo en 2025, cuando la cifra se situó en 56.8 por ciento.
En cuanto a su distribución territorial, el Dane precisó que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de informalidad alcanzó 41.1%, lo que significó una reducción de 1.5 puntos porcentuales frente al trimestre móvil diciembre 2024 y febrero 2025, cuando fue de 42.6 por ciento.
Por su parte, para los centros poblados y el rural disperso, la población ocupada informal fue de 42.4% con una caída de 1.6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior (44.1%).
En su desagregado por sexo, el Dane informó que la proporción de hombres ocupados en la informalidad para el trimestre móvil de diciembre 2025 a febrero 2025 fue de 57.6%; en contraste, entre las mujeres ocupadas, la proporción de informalidad se situó en 52.2%, reflejando una caída de 2.2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre en 2025.
Entre las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de mujeres informales se ubicó en 39.6%, 2.3 puntos porcentuales menos que el trimestre móvil del año anterior. En los mismos territorios, la proporción de hombres alcanzó 42.3 por ciento.
En cuanto a los datos por ciudades, las que congregaron la mayor proporción de informalidad fueron Sincelejo, con 68.3%; Valledupar, con 63.4%; y Cúcuta, con 62.8%; mientras que las que obtuvieron la proporción más baja fueron Bogotá, Manizales y Tunja, con 33.8%, 35.7% y 35.7%, respectivamente. Del total nacional registrado en este trimestre móvil, 84.3% de la población que trabajaba en microempresas era informal, lo que quiere decir que se registró una disminución de 1.0 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.