Wall Street cierra en rojo debido a incertidumbre en las valoraciones de las tecnológicas

Las acciones estadounidenses volvieron a caer este martes, arrastradas por un nuevo retroceso de las empresas tecnológicas ante la creciente preocupación por las valoraciones de las firmas relacionadas con la inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones descendió 1.07% para cerrar en 46,091.68 puntos, mientras que el S&P 500 bajó 0.82% hasta 6,617.37 unidades. El Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, fue el más afectado, con una caída de 1.21% a 22,432.85 puntos.

Con estos movimientos, el Dow Jones y el S&P 500 acumularon su cuarta jornada consecutiva a la baja, y el Nasdaq ha perdido en tres de las últimas cuatro sesiones.

La presión del mercado estuvo marcada por Nvidia. Las acciones del fabricante de chips para inteligencia artificial retrocedieron cerca de 3 por ciento. Entre las “Siete Magníficas”, Amazon registró la mayor caída, con un descenso superior al 4%, mientras que Microsoft cedió 2.7 por ciento.

El mercado también digirió el anuncio de una ambiciosa alianza que no logró impulsar a las empresas involucradas. Anthropic informó que invertirá 30,000 millones de dólares con Microsoft para utilizar sus servicios en la nube. Además, Nvidia y Microsoft aportarán 10,000 y 5,000 millones de dólares, respectivamente, a la startup.

Los inversionistas mantienen la atención puesta en los resultados financieros de Nvidia del tercer trimestre, que se publicarán el miércoles tras el cierre del mercado. Las cifras serán clave para evaluar si el auge de la IA sigue sosteniendo las ganancias del sector.

“Si la empresa líder del sector más dinámico se muestra optimista sobre el futuro y presenta resultados, ingresos y márgenes mejores de lo esperado, eso podría brindar un importante alivio a los inversores”, afirmó Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA.

Por otro lado, las acciones de Home Depot retrocedieron luego de que la compañía reportara resultados por debajo de las previsiones y recortara su guía para el año.

El jueves se publicará también el informe de empleo de septiembre en Estados Unidos, aplazado debido al prolongado cierre del gobierno. Las encuestas privadas anticipan una desaceleración en el mercado laboral.