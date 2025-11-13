Siete Magníficas presionadas

Las acciones de algunas de las empresas con mejor rendimiento en el mercado bursátil estadounidense en los últimos meses cayeron, ante la preocupación de los inversionistas por las altas valoraciones impulsadas por el optimismo en torno a la inteligencia artificial.

Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) han retrocedido recientemente debido a las preocupaciones sobre una burbuja.

Del grupo de empresas que conforman las llamadas Siete Magníficas, seis de ellas registraron pérdidas al cierre de la jornada del jueves.

Tesla fue la que más cayó con 6.65% a 401.99 dólares, y se ubicó en su menor nivel desde el 19 de septiembre.

Seguida por la empresa fabricante de chips de inteligencia artificial NVIDIA que bajó 3.56 por ciento.

Además, Alphabet, matriz de Google, y Amazon perdieron 2.84 y 2.71%, respectivamente.

Microsoft retrocedió 1.55%, mientras que la fabricante del iPhone, Apple bajó un ligero 0.19 por ciento.

Por otro lado, la única del grupo que registró un ligero aumento en el precio de su acción fue Meta Platforms, antes Facebook, que ganó 0.14 por ciento.

"Hay mucha incertidumbre sobre el estado de la economía, lo que estamos viendo es una pequeña corrección en el mercado del sector de la IA y estamos observando una rotación del mercado", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities.