Acciones de Nvidia retroceden en Wall Street, previo a sus resultados trimestrales

Las acciones de Nvidia, productora de semiconductores, caen con fuerza este martes en Wall Street y suma dos jornadas consecutivas con pérdidas, es espera de su reporte trimestral al tercer trimestre.

Los papeles de la tecnológica retrocedían 1.54% y se vendían en 183.90 dólares cada una.

En noviembre, los títulos de Nvidia apuntan un descenso de 9.16 por ciento. Sin embargo, en 2025, registran un alza de 36.95 por ciento.

La baja en sus acciones lastra a los mercados americanos en una toma de utilidades; mientras los inversionistas aguardan la publicación del reporte trimestral de Nvidia, que se presentará mañana y pondrá a prueba la vigencia de la tendencia de inteligencia artificial que ha impulsado a los mercados en los últimos trimestres.

“La atención se dirige a los resultados de Nvidia, que podrían marcar el rumbo de las valoraciones en inteligencia artificial en medio de la incertidumbre sobre tasas y ganancias tecnológicas. Especialistas advierten que el reporte será decisivo para definir si el mercado toma una pausa o profundiza la corrección, luego de que el S&P 500 acumula una caída de 3.2% desde su último máximo histórico”, comentaron analistas de Monex.