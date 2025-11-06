Wall Street cierra con pérdidas ante dudas sobre elevadas valoraciones del mercado

Los tres principales índices de Wall Street cayeron en la jornada de este jueves. Las acciones en Estados Unidos cayeron, reanudando la venta masiva de valores tecnológicos, mientras los inversionistas se enfrentaban a la creciente incertidumbre por valoraciones excesivas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.84% a 46,912.30 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.12% a 6,720.32 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 1.90% a 23,053.99.

Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial habían impulsado un repunte en los últimos meses, que llevó a los índices a una serie de máximos históricos, por lo que la debilidad del sector fue un claro recordatorio de la dependencia de Wall Street de la tecnología.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron con pérdidas, con las empresas del sector de tecnología (-1.08%) liderando los descensos. Dentro del índices Dow Jones, los títulos de Salesforce (-5.31%), Nvidia (-3.65%) y Amazon.com (-2.84%) presionaron.

Contrario a la tendencia del mercado, los títulos de Snap Chat (+9.73%) se dispararon luego de que la empresa publicó unos sólidos resultados trimestrales y de que anunció una importante alianza en el ámbito de la inteligencia artificial.