Wall Street cierra con pérdidas; continúa presión sobre sector de tecnología

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con caídas moderadas la jornada de este lunes. Los promedios bajaron con movimientos cautelosos, al empezar una semana que estará marcado por reportes clave del mercado laboral y la inflación de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.09% a 48,416.56 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, descendió 0.16% a 6,816.51 puntos. El Nasdaq Composite perdió 0.59% a 23,057.41 unidades.

Los inversionistas esperan que los indicadores que se publicarán esta semana aporten claridad al panorama para la tasa de la Reserva Federal (Fed). El banco central recorto el precio del dinero el miércoles, pero su comunicado anticipaba una posible pausa en el 1T26.

El martes se publicarán las nóminas no agrícolas de octubre y noviembre. Los datos de octubre se retrasaron por el cierre del gobierno. Las solicitudes de subsidio de desempleo y la inflación, que también serán importantes para las expectativas sobre la tasa clave de la Fed.

Entre los valores más negociados, destacó el comportamiento de Tesla (+3.54%), que avanzó después de que su presidente ejecutivo, Elon Musk, afirmó que la compañía estaba probando su robotaxis sin monitores de seguridad en el asiento delantero del pasajero.

Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, con las empresas de cuidad de la saludad (+1.27%) liderando las alzas, y tecnologías de la información (-1.04%) a la cabeza en las pérdidas. En el Dow Jones, Amgen (+2.38%) lideró las alzas.