Wall Street cierra mixto tras reportes clave en EU; el índice Nasdaq y las tecnológicas suben

Los principales índices de Wall Street registraron desempeños mixtos este martes. El mercado reaccionó con cautela tras la publicación de cifras de nóminas no agrícolas y ventas minoristas que aportaron información para las apuestas sobre la tasa de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.62% a 48,114.26 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, retrocedió 0.24% a 6,800.26 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.23% a 23,111.46.

El Departamento de Trabajo dio a conocer que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en noviembre luego de que las nóminas no agrícolas cayeron un mes antes por los recortes del gasto del gobierno, pero la tasa de desempleo subió 4.6 por ciento.

Por su parte, las ventas minoristas dieron muestras de estabilidad en octubre, mientras que el gasto de los consumidores siguió fuerte al comienzo del cuarto trimestre, pese a una inflación que ha obligado a hogares a reducir gastos. Se esperaba un alza de 0.1 por ciento.

Nueve de los 11 sectores principales del índice S&P 500 registraron caídas. Las compañías de energía encabezaron los descensos (-2.98%), y tecnologías de la información (+0.32%) lideró las ganancias. Al interior del Dow Jones, la acción que más cayó fue J&J (-2.27%).

La caída de J&J y otras compañías del sector salud se dio en línea con un descenso de 3.37% para las acciones de Pfizer, después de que la farmacéutica pronosticó un 2026 difícil debido al debilitamiento de las ventas de los productos Covid-19 y a menores márgenes.