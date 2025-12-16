Sector restaurantero de Cancún registra repunte en diciembre, pero no compensa pérdidas

Cancún, QRoo.- El sector restaurantero de Cancún reporta que durante la segunda semana de diciembre repuntó hasta alrededor de 85% la ocupación de mesas en los centros de consumo, luego de un 2025 muy complicado para el sector.

“Desafortunadamente, aún y con el ingreso que representan las cenas navideñas y de Año Nuevo, el balance anual arroja pérdidas de doble dígito en comparación con el 2024”, expuso el presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, Julio Villarreal Zapata.

Según el balance anual, el sector restaurantero experimentó un descenso de entre 12 y 17% por debajo de los ingresos obtenidos en 2024.

Además, Villarreal Zapata anticipó que 2026 se presenta igual de complicado que el presente año, derivado de los incrementos que se esperan en términos salariales y fiscales, además de la pérdida del poder adquisitivo de la población.

La precaria situación también se vio reflejada en el cierre de por lo menos 15 establecimientos en la zona norte de Quintana Roo que no pudieron resistir la baja afluencia de comensales que se padeció sobre todo en la segunda mitad del año.

“Aquellos 15 restaurantes que comenté que posiblemente iban a cerrar, pues sí cerraron, hubo algunos que cambiaron de local para hacer más pequeña su operación, pero sí, este año ha habido más cierres que aperturas”, añadió Villarreal Zapata.

Además de los cierres, apenas a finales de noviembre, la Canirac estableció contacto con representantes de Nacional Financiera para solicitar créditos a la medida que les permitan hacer frente a los gastos de fin de año en términos de aguinaldo y cuestiones fiscales.