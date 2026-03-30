Wall Street cierra mixto la primera sesión de la semana; destaca caída del sector tecnológico

Los principales índices de Wall Street cerraron mixtos el último lunes de marzo. En el inicio de esta semana corta, los inversionistas siguieron atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio, mientras asimilaban un discurso del presidente de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, avanzó 0.11% a 45,216.14 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, bajó 0.39% a 6,343.72 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cayó 0.73% a 20,794.64.

Irán calificó el lunes de "poco realistas y excesivas" las propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que preferiría que su país controle la industria petrolera iraní, aumentando las preocupaciones.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, restó relevancia a los potenciales efectos de la guerra contra Irán, afirmando en un discurso en Harvard que no ve riesgo de contagio en el crédito privado y que las tasas de interés se encuentran en un nivel adecuado.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la sesión con ganancias. Destacó el avance del índice financiero (+1.10%) luego de que Departamento del Trabajo de Estados Unidos publicó varias directrices para que los fideicomisarios puedan invertir activos alternativos.

La caída del sector tecnológico presionó al mercado (-1.49%) por el peso de los gigantes en los índices. Las acciones de Tesla (-1.87%), de Elon Musk; el gigante de la IA Nvidia (-1.47%) y Apple (-0.90%) bajaron. El índice SOX de semiconductores cayó 4.23 por ciento.