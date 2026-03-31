Hotelería en México acelera inversión rumbo al Mundial 2026

La infraestructura hotelera en México se mantiene como una de las opciones de inversión inmobiliaria más atractivas del mercado, impulsada por el crecimiento del turismo internacional y la llegada del Mundial de la FIFA 2026.

Durante el 2025 se abrieron 6,015 cuartos, frente a los 4,200 del 2024, y se prevé que más de 3,200 cuartos entren en operación entre enero y junio de este año, de acuerdo con la consultora de bienes raíces CBRE.

Los Cabos, Riviera Maya, Riviera Nayarit y las zonas premium de la Ciudad de México, sede del torneo de fútbol, se consolidan como los principales motores de este desempeño, gracias a su conectividad y un destacado mercado de lujo.

Lyman Daniels, presidente de CBRE México, Colombia y Costa Rica, explicó que el territorio mexicano registró la llegada de 47.8 millones de turistas internacionales en el 2025, lo que representó un aumento anual de 6.1%, un fuerte incentivo para el desempeño de la inversión en hotelería.

“Estas son muy buenas noticias para el sector. Es importante seguir impulsando la promoción turística en los mercados más importantes para el país, ya que son los turistas que entran vía aérea los que explican 78% de los ingresos totales por visitantes internacionales”, comentó.

Más cuartos en construcción

Para el 2026, los ingresos por visitantes internacionales podrían tener un crecimiento anual de 5%, para alcanzar los 36,800 millones de dólares, según el estudio Perspectiva Turística, elaborado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC Anáhuac Cancún).

Este año es clave para el sector turístico, ya que se celebra el Mundial 2026. La Secretaría de Turismo (Sectur) proyecta que el evento podría atraer hasta 5.5 millones de visitantes adicionales.

Dicho torneo abre una ventana de oportunidad para fortalecer la ocupación, incentivar nueva inversión en infraestructura turística y elevar el posicionamiento internacional del país.

El dinamismo se refleja en más de 17,000 cuartos en fase de construcción a nivel nacional. Cancún lidera esta expansión con 18% del total de las obras, seguido por la Ciudad de México con 14%, según CBRE.

Retos para capitalizar la oportunidad

A pesar del entorno favorable, especialistas advierten desafíos para consolidar el crecimiento de la infraestructura turística más allá del Mundial 2026. Entre ellos destacan el aumento de costos laborales, las percepciones de inseguridad y la falta de una estrategia sólida de promoción internacional.

“Sin promoción turística estratégica y certeza para la inversión, corremos el riesgo de perder participación frente a otros destinos que sí están invirtiendo agresivamente en posicionamiento”, destacó Antonio Cosío Pando, presidente del CNET.

El directivo añadió que para consolidar el crecimiento proyectado será clave atender factores estructurales como la promoción internacional del destino México, la certidumbre jurídica para la inversión, la seguridad y la eficiencia regulatoria.