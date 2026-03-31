Peso mexicano se aprecia, pero perfila su peor caída en un mes desde agosto de 2024

El peso mexicano avanza frente a dólar la mañana de este martes. El precio retrocede por debajo de la línea de 18 unidades, pero la divisa local se encamina a registrar su peor pérdida en un mes desde agosto de 2024, en medio de preocupaciones sobre Oriente Medio.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.9652 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.1253 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una mejora de 16.01 centavos, equivalentes a 0.88 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.1648 unidades y un nivel mínimo de 17.9828. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, bajaba 0.50% a 99.99 puntos.

El peso ha perdido más de 70 centavos en marzo o alrededor de 4.20% acumulado contra un cierre oficial de 17.2318 unidades el mes pasado. El aumento de los precios del petróleo por la guerra ha generado un nerviosismo que golpea en los activos considerados de riesgo.

"Los mercados continúan dominados por un shock energético persistente, aunque comentarios de la Reserva Federal han moderado temores de alzas adicionales, el entorno sigue frágil y dependiente del conflicto en Oriente Medio", destacó la firma Pepperstone en una nota.

El presidente del banco central estadounidense restó importancia a los efectos que el conflicto contra Irán tendrá en la política monetaria. En una conferencia en la universidad de Harvard, dijo que pocas veces estos hechos modifican las expectativas de autoridades monetarias.

El avance de hoy es relacionado con supuestos rumores de que funcionarios estadounidenses habrían hablado sobre una salida al conflicto con Irán, incluso si ⁠el fundamental estrecho de Ormuz ⁠permanece cerrado, dijeron en una nota analistas de Monex Grupo Financiero.