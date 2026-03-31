Baja presencia en carreras del futuro, de cada tres estudiantes STEM sólo una es mujer

Los estereotipos de género dejan a las mujeres con menos oportunidad de acceder a las carreras y trabajos del futuro pues de cada tres estudiante STEM sólo una es mujer, advierten el Instituto Mexicano para la Competitivas (IMCO) y Movimiento STEM+.

Y si logran egresar de una de esas áreas, al integrarse al mundo laboral se mantiene la brecha salarial y acceso a oportunidades respecto a los hombres, pues reciben hasta 15% menos de salario que ellos.

“Aunque las mujeres son mayoría en la universidad, son minoría en las carreras STEM”, de acuerdo con la medición del IMCO y el Movimiento STEM+ que acordaron una alianza para generar indicadores sobre la brecha de género en este campo.

El 54% de la matrícula en las universidades del país está formada por mujeres, sin embargo, al entrar al detalle de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) su presencia disminuye y los hombres son mayoría.

Por ejemplo, en las áreas de tecnologías de la información sólo el 24% de la matrícula es de mujeres y el 76% hombres, de acuerdo con el IMCO.

En las áreas de ingeniería, manufactura y construcción el 32% de la matrícula universitaria son mujeres y el 68% hombres.

Sistema educativo desincentiva interés de niñas por carreras STEM

En contraste, las mujeres que acceden a los estudios universitarios se concentran en áreas como educación (75%), ciencias de la salud (69%) y ciencias sociales y derecho (68%).

“El sistema educativo desincentiva el interés de las niñas por las matemáticas desde edades tempranas, lo que reduce sus probabilidades de elegir una carrera STEM”, explica el IMCO.

En la educación primaria los conocimientos y participación de niños y niñas en áreas STEM no se observan diferencias significativas. La brecha entre ambos aumenta en la medida que avanza a otros niveles educativos.

En los niveles básicos, que incluye secundaria, 69% de las mujeres no alcanza competencias matemáticas fundamentales, frente a 62% de los hombres, de acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a la que México pertenece.

Mujeres eligen pocas carreras STEM

A la hora de decidir qué carrera universitaria cursarán, de las diez más elegidas por mujeres sólo una es STEM. En contraste, entre los hombres cuatro de las diez que más eligen son STEM, por ejemplo, ingeniería industrial en segundo lugar, mientras esa misma carrera está en la posición 10 para las mujeres.

En ingeniería industral ingresaron 41,491 hombres frente a 18,998 mujeres. Las otras carreras STEM elegidas por los hombres son: desarrollo de software (Innovación), desarrollo de software (implementación), electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica eléctrica.

En contraste, psicología es la segunda carrera más elegida por mujeres (44,427 ingresos nuevos), y la última en el top 10 de lso hombres (16,165), de acuero con datos de Compara Carreras 2025 del IMCO.

Derecho es la licenciatura que encabeza la lista de las elegidas tanto por mujeres (52,981) como hombres (41,491).

“La baja presencia de mujeres en STEM limita su movilidad económica”, indica el IMCO.

Cuánto gana una mujer profesionista en STEM

Las áreas STEM son consideradas como “las más resilientes” en un mercado laboral en una rápida transformación tecnológica y con mayor demanda con la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mundo laboral, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

La baja participación de las mujeres en las carreras STEM las aleja de la posibilidad de obtener mejores trabajos, ingresos y desarrollo profesional.

En el mercado laboral STEM, sólo un cuarto de los puestos laborales en esa área los ocupan mujeres, y el resto son hombres, según el IMCO.

Las mujeres en áreas laborales STEM tienen mejores ingresos que las profesionistas en otros rubros, según el IMCO. Por ejemplo, una mujer egresada de una carrera STEM tiene un sueldo promedio de 16,993 pesos mensuales, lo que equivale a 7.4% más que las mujeres en otros sectores.

Una mujer que egresó de STEM tiene más oportunidades de un trabajo formal, 74% de las egresadas de esas áreas tiene un empleo con prestaciones. “Lo que implica mayor acceso a seguridad social, ahorro para el retiro y servicios como guarderías”, recuerda el IMCO.

Sin embargo, la brecha salarial entre mujeres y hombres es que ellas ganan 15% menos que sus colegas varones.

Acciones para fomentar que las mujeres estudien una carrera STEM

Para revertir esta brecha de participación de las mujeres en carreras y empleos STEM es importante el fortalecer la formación docente en STEM y visibilizar referentes mujeres en ciencia, de acuerdo con el IMCO y el Movimiento STEM+. En sus sugerencias destacan las siguientes: