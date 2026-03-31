Gobierno reporta avance de hasta 97% en abasto de medicamentos y apuesta por modernizar compras

El gobierno de México informó este martes que el abasto de medicamentos en el sistema público de salud alcanza actualmente un promedio superior al 97% en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el esquema IMSS-Bienestar, aunque se reconoció que la meta es llegar al 100 por ciento.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que persisten faltantes en algunos casos por incumplimientos de proveedores o por problemas de distribución entre unidades médicas. “Estamos trabajando para tener el 100%, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos”, afirmó.

También llamó a la población a acudir a los módulos de “trato digno” en hospitales y clínicas para reportar problemas en la entrega de medicamentos o en la atención médica. Asimismo, señaló que los pacientes pueden registrar sus casos en la plataforma recetacompleta.mx o comunicarse al número 079 para dar seguimiento a sus solicitudes.

La primera mandataria detalló que el modelo IMSS-Bienestar opera actualmente en 23 estados, con la próxima incorporación de Yucatán, mientras que ocho entidades —entre ellas Nuevo León, Jalisco y Guanajuato— mantienen sistemas de salud propios.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que el sistema de reporte permite a los pacientes ingresar su CURP, folio de receta y medicamentos no surtidos para gestionar su entrega. Este mecanismo, dijo, está homologado entre todas las instituciones del sector salud.

En tanto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, reportó que en los últimos seis meses se han surtido 3.7 mil millones de piezas de medicamentos, con un nivel de surtimiento cercano al 94% en recetas electrónicas.

Detalló que el primer nivel de atención —consultas de medicina familiar— concentra el 75% del suministro, con niveles de surtimiento de hasta 97.7%, mientras que hospitales de segundo nivel alcanzan 97.5% y las unidades de alta especialidad 98.4%.

Para el ISSSTE, su director, Martí Batres, informó que el abasto en farmacias es del 97%, sin unidades por debajo del 90%. Precisó que 592 farmacias se encuentran entre 95% y 100% de abasto.

Batres destacó que en el último trimestre de 2025 y el primero de 2026 se recibieron más de 90 millones de piezas de medicamentos en el Centro Nacional de Distribución, además de materiales de curación.

Mientras que, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, subrayó que el nuevo modelo denominado “Ruta de la Salud” busca garantizar un acceso equitativo a medicamentos mediante la estandarización de catálogos y la distribución territorial.

Indicó que, desde su implementación, se han entregado 162 millones de piezas y actualmente se movilizan más de 80 millones mensuales. Además, aseguró que el abasto en unidades oncológicas supera el 96% y se monitorea diariamente.

Modernización de compras públicas

En paralelo, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la modernización de la compra pública de medicamentos se centra en priorizar aquellos con mayor eficacia, seguridad y beneficio clínico.

Detalló que, con base en criterios de la Organización Mundial de la Salud, los medicamentos se clasifican en esenciales, complementarios y no esenciales, lo que ha permitido depurar el catálogo nacional.

Como resultado, señaló que se redujo el número de claves de medicamentos de 2,753 a 1,929, pues se desecharon opciones menos eficaces o más costosas. Además, indicó que 21% de los medicamentos en atención primaria pueden sustituirse por alternativas más eficaces, mientras que en el ámbito hospitalario el ajuste alcanza 41 por ciento.

“El objetivo es que las personas reciban el tratamiento más adecuado, actualizado y disponible, al tiempo que se optimizan los recursos públicos”, sostuvo.