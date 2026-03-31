Gobierno prioriza producción nacional para garantizar abasto de insumos médicos

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, informó que el Gobierno federal ha reforzado las sanciones contra empresas farmacéuticas que incumplen en la entrega de medicamentos, al tiempo que impulsa una estrategia para privilegiar a proveedores que produzcan en México.

Uno de los ejes centrales de la nueva política de abasto es priorizar la participación de empresas que produzcan medicamentos en territorio nacional.

Clark García Dobarganes explicó que, desde la planeación anticipada de las compras para el periodo 2027-2028, se ha incentivado tanto a compañías mexicanas como extranjeras a invertir en México y establecer líneas de producción local.

“Estamos privilegiando que compañías mexicanas […] inviertan en nuestro país para fabricar medicamentos”, afirmó.

Según detalló, esta estrategia ya ha generado inversiones en nuevas plantas y ampliación de capacidades productivas, con el objetivo de que una mayor proporción de los medicamentos adquiridos por el sector público sean fabricados en México y no importados.

Efecto económico y tecnológico

Además, sostuvo que el fortalecimiento de la producción nacional generará un “ciclo virtuoso”, al mejorar el abasto en hospitales y farmacias, además de impulsar el empleo, la investigación y el desarrollo tecnológico en el país.

Como ejemplo, mencionó la instalación en México de una planta de la farmacéutica Moderna para la producción de vacunas contra el COVID-19, lo que colocará al país entre un grupo reducido de naciones con este tipo de tecnología.

Incumplimientos de proveedores

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, el funcionario explicó que, tras detectar incumplimientos desde el año pasado, se iniciaron procesos tanto de diálogo como de sanción contra las compañías proveedoras.

“Se siguió dialogando con ellas, pero de manera paralela […] fueron notificadas de manera oficial los incumplimientos para poder hacer las rescisiones de contrato”, señaló.

Detalló que, en los casos más graves, incluso se detectó el uso de documentación falsa en licitaciones, lo que derivó en la inhabilitación de algunas empresas para participar en futuras compras públicas.

También, subrayó que estas medidas buscan garantizar el abasto de medicamentos y evitar recurrir a proveedores que no cumplan. En ese sentido, adelantó que las empresas con bajos niveles de entrega quedarán excluidas de los próximos procesos de contratación.

Por otro lado, como parte de los nuevos mecanismos de control, el gobierno implementó un sistema público de monitoreo en el portal de compras consolidadas, donde cualquier ciudadano puede consultar el nivel de cumplimiento de cada proveedor.

“Cada empresa va a tener que presentar esa constancia de cumplimiento para poder participar en cualquier compra futura”, explicó. Añadió que se analiza fijar un umbral mínimo cercano al 75% de cumplimiento para permitir la participación en licitaciones.