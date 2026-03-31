Japón despliega su sistema de misiles de largo alcance para reforzar su capacidad de contraataque

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, informó este martes de que el país ha comenzado a desplegar por primera vez su sistema de misiles antibuques de largo alcance para poner a prueba su capacidad de contraataque en caso de que sea necesario.

"Esta es una iniciativa de suma importancia para fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta de Japón, cuyo entorno de seguridad es el más grave y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial", aseveró Koizumi durante una rueda de prensa.

Se trata de misiles antibuque Tipo 25 --una versión modernizada del Tipo 12, con un alcance de casi 1,000 kilómetros--, los cuales han sido desplegados en la base militar de Kengun, en la ciudad de Kumamoto.

El ministro confirmó, además, que Tokio está tomando medidas para adquirir misiles de largo alcance adicionales para reforzar sus capacidades. Uno de ellos es un misil de crucero 'Tomahawk' de fabricación estadounidense y un alcance de 1,600 kilómetros, según informaciones de la cadena de televisión NHK.

Desde el Ministerio de Defensa afirman que la Inteligencia militar estadounidense será "esencial" para la detección de objetivos remotos y garantizar la seguridad de Japón, que incluye su capacidad para defenderse en su Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en el año 2022.

El despliegue de misiles de largo alcance marca el inicio de la fase operativa de las capacidades de contraataque y representa un cambio significativo en la política de seguridad de Japón, lo que ha desatado ya críticas por parte de otros países, como Rusia.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, lamentó que este despliegue podría obligar a Moscú a tomar medidas para "mantener su capacidad defensiva" ante un despliegue militar de este tipo.