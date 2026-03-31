La IA no reemplazará a los líderes… pero sí podría exponerlos

Durante décadas, muchos jefes se han escudado en el llenado de reportes, la revisión de correos y la pura gestión de la rutina para validar su autoridad y/o expertise. Sin embargo, estamos entrando en una etapa de "exposición en las empresas". A l respecto, un análisis reciente de la firma Korn Ferry señala: la Inteligencia Artificial (IA) no eliminará el liderazgo, pero sí hará mucho más visibles sus debilidades.

A medida que la tecnología absorbe las tareas repetitivas y de seguimiento, el escudo operativo del líder desaparece. Lo que queda es la pura esencia humana. Ya no se trata de tener todas las respuestas técnicas ni de ser el que más sabe del software, máquina o proceso.

Como se señala en un reciente análisis del Foro Económico Mundial (WEF), "la confianza y el sentido de dirección no nacen de la nada durante los cambios; se forman por la manera en que los líderes se hacen presentes ante sus equipos". En este nuevo ecosistema, la paradoja es absoluta: cuanto más avanzan las máquinas, más necesario se vuelve el liderazgo humano.

Este cambio de mentalidad coincide con un momento histórico en las leyes mexicanas. Las recientes propuestas de reforma que han sonado para reconocer el derecho a la desconexión digital y la implementación obligatoria del registro electrónico de horarios por parte de las autoridades laborales no son sólo trámites; son el fin de una era de hipervigilancia basada en estar "disponible todo el tiempo".

Para el líder tradicional, esto será profundamente incómodo. Si ya no puedes medir el compromiso de tu equipo viendo quién se queda más tarde en la oficina o quién responde un mensaje a las 10 de la noche, ¿cómo diriges? Aquí es donde la tecnología y las leyes exponen al líder: si le quitas el control del reloj y el papeleo aburrido, ¿qué valor real le queda para aportar a su equipo?

La desconexión digital obliga al líder a evolucionar: pasar de vigilar a influir. Al respetarse el derecho de los colaboradores a no responder mensajes fuera de su horario, el tiempo que pasamos juntos se vuelve oro. Según el WEF, el liderazgo efectivo hoy requiere una estrategia en dos puntos puntuales: dar resultados en el trabajo del día a día, mientras ayudamos y/o facilitamos a nuestra gente a capacitarse para los cambios del mañana.

Habilidades que hacen la diferencia

Para lograr esta transición en la forma de ejercer el liderazgo, y como lo compartía en participaciones anteriores, los líderes deben dejar de ver la IA como una amenaza y empezar a verla como un aliado para crear una fuerza laboral aumentada (donde humanos y sistemas digitales colaboran). Esto exige habilidades que ninguna máquina tiene:

Hacer equipo con la tecnología : Dejar la carga pesada a los sistemas para que las personas respiren y aporten estrategia.

Empatía y confianza : Liderar sabiendo que el compromiso real nace de la motivación, no del miedo a que el jefe te esté vigilando.

: Liderar sabiendo que el compromiso real nace de la motivación, no del miedo a que el jefe te esté vigilando. Aprender a desaprender: Pasar del líder que "todo lo sabe" a un líder curioso que no tiene miedo de hacer preguntas y aprender junto con su equipo. (Este último, en mi punto de vista es fundamental)

Por otro lado, el registro electrónico de horarios actuará como un espejo. Dejará en evidencia a aquellos líderes que no saben planear y que tapan sus fallas exigiendo horas extras a su gente. Por el contrario, premiará a quienes han entendido y/o iniciado la reingeniería silenciosa del trabajo: usar la tecnología para quitar el "colesterol" de las tareas inútiles y liberar el tiempo humano para lo que de verdad importa.

Esta transformación es una oportunidad de oro. El verdadero reto hoy no es aprender a usar el último LLM o la IA de moda, sino fortalecer la capacidad de conectar con las personas en un entorno transparente.

¿Tu estilo de liderazgo se basa en controlar las horas de otros o en inspirar valor humano?

La tecnología nos hace ir más rápido, pero ¿estás usando esa velocidad para que tu gente cree o solo para que haga más cosas al mismo tiempo?

El éxito en esta nueva era vendrá de quién logre ser más humano en un mundo automatizado, y recordarte por qué eres un verdadero líder.