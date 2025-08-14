Wall Street cierra mixto ante moderación en las apuestas de recortes a tasas de la Fed

Los principales índices de Wall Street tuvieron desempeños mixtos este jueves. Los promedios terminaron dispares luego de la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos que moderaron las expectativas de recortes a la tasa de la Reserva Federal (Fed).

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.02% hasta 44,911.26 unidades, mientras que el S&P 500 de las compañías más valiosas, avanzó 0.03% a 6,468.54 puntos. El Nasdaq Composite perdió 0.01% a 21,710.67.

El índice de precios al productor de Estados Unidos en julio aumentó por encima de lo previsto. La solicitudes de subsidios por desempleo bajaron más de lo esperado la semana pasada. Los indicadores redujeron la probabilidad de un agresivo recorte de tasa de interés.

De acuerdo con la herramienta Fed Watch de CME, que sigue los futuros de la tasa de fondeo federal, las apuestas indican una probabilidad de 92.6% de un ajuste de 25 puntos base, y de 7.4% para estabilidad, contra 93.8% para uno de 25 pb y 6.2% para 50 básicos.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Saint Luis, Alberto Musalem, declaró hoy que hacer un recorte de 50 puntos base a la tasa de interés en la reunión de septiembre no estaría justificado, tomando en cuenta el estado actual de la economía estadounidense.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 registraron pérdidas. Destacaron las caídas de las empresas industriales y de materiales. Al interior del Dow Jones, los títulos de 3M (-2.21%) y Home Depot (-1.68%) lideraron las caídas. Amazon (+2.86%) lideró las alzas.