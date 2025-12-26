Irán intercepta un petrolero extranjero que transportaba 4 ​millones de litros de "huachicol"

Irán ha interceptado un petrolero extranjero cerca de la isla iraní de Qeshm, en el golfo Pérsico, afirmando que transportaba 4 millones de litros de combustible de contrabando, informaron este viernes medios de comunicación ⁠estatales.

Las autoridades no dieron el nombre del buque ni revelaron su nacionalidad. Dijeron que 16 miembros extranjeros de la tripulación habían sido detenidos por ⁠cargos penales.

Según la televisión estatal, el petrolero fue apresado el miércoles.

Varios sitios web de noticias iraníes publicaron imágenes de vídeo y fotografías del petrolero interceptado.

Irán dijo la semana pasada que había interceptado otro petrolero extranjero que, según las autoridades, transportaba 6 millones de litros de gasóleo de contrabando en el golfo de Omán, sin identificar el buque ni su nacionalidad.

Irán, que tiene uno de los precios ⁠del combustible más bajos del mundo debido a las elevadas subvenciones ⁠y a la caída del valor de su moneda nacional, ha intentado frenar el contrabando de combustible generalizado por tierra a los países vecinos y por mar a los países del golfo.