Wall Street cierra mixto en mercado atento a la tendencia de Inteligencia Artificial

Los principales índices de Wall Street terminaron mixtos las negociaciones de este lunes. Los promedios tuvieron desempeños dispares, en un mercado enfocado en la inteligencia artificial, con algunas tecnológicas desligadas de la tendencia general del mercado.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.48% con 47,336.68 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, subió 0.17% hasta 6,851.97 puntos. El Nasdaq tecnológico avanzó 0.46% a 23,834.72.

Nvidia (+2.20%) avanzó luego de que Microsoft (-0.15%) anunció una inversión de 15,200 millones de dólares en Emiratos Árabes Unidos para infraestructura de inteligencia artificial (IA). También consiguió licencias de exportación de chips de Nvidia a ese país.

Otros de los titanes tecnológicos, Amazon.com (+4.03%) alcanzó un máximo histórico por la mañana, después de haber anunciado un acuerdo plurianual de 38,000 millones de dólares para suministrar servicios en la nube a desarrollador de ChatGPT, OpenAI.

Los títulos de Palantir Technologies (+3.42%), una de las joyas de la inteligencia artificial, que ha subido 165% en el año, avanzaron de nuevo antes de que la compañía de plataformas de datos informara sus resultados al cierre. Tras el cierre seguía subiendo.

En el lado contrario de la jornada se ubicaron los títulos de Kimberly-Clark (-14.55%), que registraron un desplome luego de que la empresa informó que compraría Kenvue (+12.3%), en un acuerdo que valora la compañía en 48,700 millones de dólares.