Asociados náuticos piden reconsiderar altos cobros en áreas naturales protegidas de Quintana Roo

Cancún, QR. Los Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQ) se reunirán con diputados federales para solicitar que se reconsidere el incremento de 100% por ingreso a los Áreas Naturales Protegidas (ANP) implementado desde 2025 en todo el país.

Este aumento ha impactado de manera severa la competitividad del turismo de naturaleza, ha dificultado la operación de prestadores de servicios formalmente establecidos y ha generado condiciones que pueden incentivar la informalidad y la competencia desleal, al tiempo que no existen mecanismos suficientemente ágiles y funcionales para aplicar, en la práctica, los esquemas de descuento previstos en la propia legislación, aseguró Ricardo Muleiro, director de ANQ.

La reunión con diputados para exponer esta situación se realizará el próximo 7 de abril ante las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Crédito Público, donde buscarán revertir la medida y restituir el esquema anterior previsto en la Ley Federal de Derechos.

"Estaremos exponiendo ante las comisiones de Presupuesto y de Hacienda nuestra solicitud para que se restituya el esquema previo de derechos por acceso a Áreas Naturales Protegidas", añadió Muleiro López.

La participación de la asociación se da en el marco del subgrupo de Trabajo del Régimen Fiscal para Frontera Sur y Polos de Desarrollo en Cancún, impulsado por la diputada Marybel Villegas Canché; desde este espacio, el organismo empresarial advirtió que el aumento del 100% en estos cobros ha generado un impacto directo en la operación de las empresas turísticas que dependen del acceso regulado a estos espacios naturales.

“En ese espacio expusimos nuestra preocupación por el aumento del 100%, algo que no tiene precedentes, es desproporcionado y ha generado una afectación importante al sector turístico formal, máxime aquí en Quintana Roo", enfatizó.

Advirtió que, si bien respaldan la conservación ambiental, es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de las Áreas Naturales Protegidas y la viabilidad económica de quienes dependen de ellas. En ese sentido, reiteraron que no se oponen a las políticas de preservación, sino a decisiones que afectan de forma desproporcionada a las economías locales.

“Reconocemos plenamente la importancia de proteger nuestras Áreas Naturales Protegidas, lo que estamos pidiendo es un equilibrio razonable entre la conservación, la actividad turística responsable y la viabilidad económica", argumentó.

Confían en que el diálogo con legisladores federales permita construir una solución que corrija el impacto del incremento y la discusión ante comisiones será clave para definir si se mantiene el actual esquema o se regresa a un modelo más accesible para el sector, en un contexto donde el turismo de naturaleza representa uno de los principales motores económicos de Quintana Roo.

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