Querétaro alista instalación de paneles solares en edificios públicos

Querétaro, Qro. El proyecto para dotar de energía solar a algunos edificios públicos estatales ya está listo y la instalación de paneles podría comenzar el próximo mes.

El director de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro (AEEQ), Mauricio Reyes Caracheo, confirmó que de forma inicial implantarán paneles solares en siete edificios, entre ellos, el Centro de Congresos de Querétaro (QCC), Palacio de Gobierno, el Auditorio Arteaga, el Centro Educativo y Cultural del Estado, el Auditorio Josefa Ortiz.

También se contempla replicar la iniciativa en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ); además de otros recintos donde se realizan análisis.

Estos sistemas permitirán ahorros de energía desde 20 hasta 40%, sin embargo, la mitigación ambiental dependerá del uso y las características de cada edificio.

“Yo creo que empezamos a instalarlos ya físicamente el mes que entra. Todo lo que se requería de procesos, estudios, análisis, ver costo-beneficio, todo lo administrativo, legal y técnico ya está solventado, yo creo que empezamos el mes que entra a instalarlos”, compartió.

De acuerdo con el director de la AEEQ, el proyecto no implicará una inversión estatal ya que firmarán un convenio con las empresas que brindarán el servicio y crearán un fondo para financiar la iniciativa.

“Se firma un contrato, nos lo van a financiar y con el propio ahorro se va a ir pagando, el gobierno no gasta un solo peso. (…) Hay varias empresas que están metidas y estamos eligiendo a las mejores; son empresas dedicadas a esto, tanto el fondo que va a pagar el dinero como el experto en poner los paneles solares. (…) El fondo lo que busca es acomodar su dinero y obtener una ganancia. Hacemos un programa y esto es tan rentable que en siete-cinco años se recupera la inversión”, comentó.

A través de este proyecto, la agencia visualiza varios beneficios: ahorros económicos, el uso de energía verde e incentivar que se replique en otros sectores, casa habitación, comercio e industria.

“Los objetivos son muchos, esta clase de proyectos tiene muchos beneficios, el económico sin duda, reduces el recibo de luz que le pagas a la CFE; utilizas la energía verde en este caso solar que es gratis, eso trae como consecuencia que dejas de contaminar; tres, como gobierno tenemos que poner el ejemplo y mostrar que son proyectos que funcionan y que son benéficos para cualquier clase o nicho de mercado”, añadió.

Una vez que finalice la instalación de los paneles se hará un comparativo de los beneficios ambientales de la estrategia.

De momento la iniciativa arrancará en siete edificios públicos, pero prevén que se incorporen otros, como el complejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde estudian colocar paneles en el estacionamiento. De forma adicional, la agencia realiza análisis para replicarlo en infraestructura de salud y educativa.

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