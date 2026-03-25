Restaurantes en Puebla prevén ventas superiores al 30% en Semana Santa

Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla estimó ventas superiores al 30% en promedio durante las vacaciones de Semana Santa, sin que los precios sean incrementados; la derrama económica esperada será de más de 350 millones de pesos.

José Juan Sánchez Martínez, presidente del organismo, dijo que el consumo de mariscos es lo que genera expectativas positivas en derrama económica, esto en el caso de familias poblanas, mientras que turistas quieren probar la gastronomía local.

Dijo que uno de los datos de referencia sobre esta temporada es que en el estado de Puebla se tiene el registro de 706 restaurantes especializados en la preparación de pescados y mariscos. De estos negocios, 553 tienen entre uno y 5 trabajadores, mientras que 153 tienen de 6 a 100.

Destacó que los eventos religiosos contribuirán a tener buenas ventas y esperan que se vuelvan a presentar a lo largo del año.

Expuso que una familia foránea de cuatro integrantes gasta hasta 1,200 pesos por consumos al día, situación que se refleja en Viernes Santo, cuando hay más arribo de nacionales y extranjeros.

Ocupación subirá al 90%

Sánchez Martínez destacó que en fines de semana la ocupación de los restaurantes es del 90% y en fechas importantes.

Puntualizó que las familias programan con meses de anticipación sus vacaciones y ahorran “para darse ese lujo”, aunque el gasto va a la baja.

Mencionó que esa afluencia turística da pie a que más empresarios del sector quieran llegar a la ciudad para abrir un negocio o estimule a reinvertir para ampliar espacios.

Consideró que, después de la Semana Santa, los restauranteros podrían aumentar de 10 al 30% los costos de platillos, ya que hay una escalada de precios en productos que ocupan como materias primas.

Ahondó que si no toman esa medida se pone en riesgo la vigencia de negocios y, con ello, empleos que han venido recuperando.

Confió que, con el ajuste de precios, podrán salir adelante en el presente año y esperando que el turismo responda en las vacaciones de Semana Santa.