Correduría Pública impulsa desarrollo económico en Jalisco

Guadalajara, Jal. Para fortalecer el comercio y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), la Correduría Pública se consolida como un actor estratégico para el desarrollo económico de México y particularmente de Jalisco, una de las entidades con mayor dinamismo empresarial del país.

Fernando Zepeda Estrada, presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco, comentó a El Economista, que esta figura ha sido históricamente un facilitador del comercio, al fungir como intermediario entre actores económicos y garantizar certeza jurídica en las transacciones comerciales.

Esta actividad, subrayó, cobra especial relevancia en 2026, ya que se conmemoran 500 años de la Correduría en México, una práctica que, según explicó, ha acompañado la evolución del comercio desde sus orígenes.

Los corredores públicos desempeñan un amplio abanico de funciones que incluyen actuar como fedatarios, valuadores, árbitros, mediadores y asesores jurídicos, todas orientadas a facilitar la actividad empresarial y fortalecer el entorno de negocios.

De acuerdo con el presidente del colegio, el papel de los corredores adquirió mayor peso a partir de 1993, con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuando Estados Unidos y Canadá impulsaron la necesidad de contar con especialistas en materia mercantil que facilitaran la llegada y operación de inversiones extranjeras en México.

Desde entonces, estos profesionales se han convertido en un enlace clave para la implementación de acuerdos comerciales internacionales y para el acompañamiento de inversionistas, en coordinación con autoridades como las secretarías de Desarrollo Económico de los estados.

En este sentido, su especialización en Derecho Mercantil les permite contribuir directamente a la facilitación de la Inversión Extranjera Directa (IED), al ofrecer certidumbre jurídica y asesoría en la instalación y operación de empresas.

"Somos un factor que vamos a contribuir a que todos los acuerdos en el comercio internacional se puedan implementar en los distintos estados en el país para facilitar su implementación", refirió.

Jalisco, tierra de corredores

Zepeda Estrada destacó que actualmente, Jalisco se posiciona como la segunda entidad con mayor número de corredores públicos a nivel nacional, solo por detrás de la Ciudad de México. No obstante, en términos per cápita, el estado podría ocupar el primer lugar, debido a su sólida base comercial e industrial.

En la entidad operan alrededor de 90 corredores públicos, en un universo cercano a 500 que hay en todo el país, lo que refleja su concentración en una de las economías regionales más relevantes de México.

"Jalisco posee el segundo mayor numero de corredores públicos en el país, derivado del gran desarrollo comercial e industrial de nuestro estado. Siempre hemos colaborado con el desarrollo económico del estado", enfatizó.

La fuerte vocación comercial de Jalisco, incluso reflejada en el origen del término “tapatío”, vinculado históricamente al intercambio y al valor de las transacciones "Tapatíotl", refuerza el papel de la Correduría como un pilar en la evolución económica del estado, destacó Zepeda.

Apoyo a Pymes

Además de su impacto en grandes inversiones, la Correduría Pública también incide en el fortalecimiento del tejido empresarial local. A través de programas de servicio social, el Colegio de Corredores Públicos de Jalisco brinda asesoría gratuita a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como a sectores como mujeres emprendedoras y mercados municipales.

Este acompañamiento busca cerrar brechas de acceso a servicios legales especializados, particularmente para negocios que no cuentan con recursos para contratar despachos privados, precisó su presidente.