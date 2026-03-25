Pemex y la inversión en aguas profundas

Desde 2024 se otorgaron a empresas petroleras asociadas con Pemex bloques para exploración en aguas profundas del Golfo de México, pero, dicen los expertos pasan años entre el inicio de trabajos y cuando empiezan a producir.

El Gobierno de México ha decidido acelerar el otorgamiento de concesiones en aguas profunda, como la que, dice El Economista, que tiene la australiana Wood Side Energy, en el Campo Trion, el cual informan empezará a producir a partir de 2028.

Es la mejor opción, aunque se quejen los puristas de la expropiación, pues Pemex no tiene los recursos suficientes para la tarea, razón por la cual se evalúa hasta la asociación con la brasileña Petrobras que tiene gran experiencia en explotación de yacimientos en aguas profundas.

Colosio: ¿asunto de Estado el asesinato?

El pasado lunes se cumplieron 32 años del asesinato Luis Donaldo Colosio Murrieta, al que siguió aquel año horrible el crimen contra José Francisco Ruiz Massieu. Homenajearlo no está en la agenda de las nuevas generaciones.

Apostando a la desmemoria, todas las fuerzas políticas quieren llevar agua a su molino al cuestionar que Mario Aburto, el asesino haya actuado sólo, atizan la perversidad política de replicar la falacia de que hubo un segundo y hasta un tercer tirador.

Comprensibles las falacias que sesgan los hechos en un documental televisivo, pero quien esto escribe no acaba de entender que el Gobierno y su partido las repitan y menos que digan que el crimen es “asunto de Estado”.

El enorme poder de 5 jueces electos

Desaparecieron el Consejo de la Judicatura Federal y crearon con Órgano de Administración Judicial y un todopoderoso Tribunal de Justicia Judicial integrado por cinco jueces que está por encima del Poder Judicial de la Nación.

Integrado por cinco jueces, les da el enorme poder de impartir justicia resolviendo conflictos y aplicando normas jurídicas, garantizar el orden constitucional de la Nación y juzgar a todos los jueces y magistrados, hasta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Ese enorme poder que entregó al opaco tribunal entregó la lopezobradorista Reforma Judicial de 2024 tiene el objetivo político de asegurarse que nadie se atreviera a hacerle algún cambio por eso dejó tan grandes facultades a los cinco jueces que cada dos años tienen que ser elegidos por votación popular.

NOTAS EN REMOLINO

¿Acaso las porras de Ignacio Mier a la senadora Andrea Chávez implican que el CEN de Morena interviene a su favor en la elección de gobernador de Chihuahua e ignora la popularidad Cruz Pérez Cuéllar, sabiendo que sin los votos de Ciudad Juárez nadie gana la gubernatura? … Todos los gobiernos partidizan sus decisiones. El nuevo Presidente de Chile retiró su apoyo para Secretaria General de la ONU a la expresidenta Michelle Bachelet … El analfabetismo en las entidades con mayor población de mexicanos indígenas es casi del 30 por ciento. ¿Quién les traducirá su cartilla de derechos? Un viejo adagio italiano dice “Tradittore, traditore”, traductor, traidor … Interesante reflexión de Milton Friedman: “Uno de los más grandes errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en vez de juzgarlos por sus resultados” …