Wall Street cierra con ganancias; destacan acciones de empresas tecnológicas

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias este lunes, y el Dow Jones renovó su récord intradiario. Las referencias avanzaron apoyadas por la noticia de un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán que elevó el apetito por el riesgo.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.92% a 51,671.03 puntos, mientras que el S&P500, de las compañías más valiosas, subió 1.65% en 7,554.29 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 3.07% a 26,683.94.

Las referencias del petróleo retrocedían más de 4% y rondaban mínimos de marzo, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y funcionarios iraníes ⁠informaron sobre la firma de un acuerdo paz preliminar que alimentó el apetito por activos de riesgo.

Los inversionistas se preparaban para conocer a media semana la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federa (Fed) bajo la presidencia de Kevin Warsh. Se espera que la tasa clave se mantenga sin cambios y la atención se centrará en los comentarios.

Las apuestas de un aumento en las tasas de interés en diciembre se habían fortalecido con las hostilidades en Oriente Medio. La noticia de un acuerdo definitivo, que se firmaría el viernes, contribuye a moderar el nerviosismo por la inflación y las apuestas hawkish.

En este contexto, siete de los 11 sectores principales del índice S&P 500 terminaron la jornada con alzas. Las golpeadas acciones de tecnologías de la información (+3.39%), sensibles a las tasas de interés por sus valuaciones a flujos futuros, encabezaron las ganancias.