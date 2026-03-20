Wall Street cae en mercado atento a la guerra en Oriente Medio; sector de energía sube

Los principales índices de Wall Street caen en la última sesión de la semana. Los promedios bajan ante las preocupaciones por los efectos de una guerra en Oriente Medio que entra en su cuarta semana y muestra nulas señales de una pronta solución.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, baja 0.50% a 45,789.70 puntos, mientras que el S&P 500, de la compañías más valiosas, pierde 0.78% a 6,554.70 unidades. El Nasdaq Composite cae 1.13% a 21,840.00.

Irán atacó una refinería de petróleo en Kuwait y un reporte indicó que el gobierno de Donald Trump planea enviar más soldados a la región con el fin de ocupar o bloquear la isla iraní de Jarg, buscando presionar a Irán a que reabra el estrecho de Ormuz.

Sólo el sector de energía (+2.95%) sube entre los 11 principales del S&P 500. El de servicios de comunicación (-3.13%) perfila las mayores pérdidas, seguido de tecnologías de la información (-1.40%). En el Dow Jones, HoneyWell (-2.52%) lidera los descensos.

Contrario al desempeño general del mercado, las acciones de FedEx (+1.97%) suben tras dar a conocer unas previsiones optimistas y afirmar que la demanda mundial se mantenía estable a pesar de las tensiones geopolíticas. Su rival, UPS (+0.70%), subía.