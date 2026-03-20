Ponte al corriente con el pago del agua y aprovecha las condonaciones que ofrece Gobierno del EdoMéx

⁠Durante marzo, las y los contribuyentes podrán acceder a un 4% de descuento al cubrir el pago anual de este servicio.

TOLUCA, Estado de México.– Con el objetivo de incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y apoyar la economía de las y los mexiquenses, el Gobierno del Estado de México invita a los contribuyentes de los 36 municipios que cuentan con Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria para la Recaudación y Fiscalización, a aprovechar las bonificaciones disponibles en el pago de los Derechos por Suministro de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Aguas Residuales para su Tratamiento.

Entre los beneficios disponibles se encuentra la bonificación por pago anual anticipado, la cual consiste en un 4 % de descuento durante el mes de marzo para el ejercicio fiscal anual.

Adicionalmente, los ayuntamientos podrán otorgar una bonificación de hasta el 38% en favor de personas pertenecientes a grupos vulnerables, en el pago de los derechos por los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de aguas residuales para su tratamiento.

En el caso de los usuarios que cuentan con medidor de agua, la autoridad fiscal recibirá el pago anual anticipado con base en el promedio anual del ejercicio fiscal inmediato anterior, aplicando las bonificaciones correspondientes. Si se genera alguna diferencia a favor del contribuyente, esta se compensará con el pago que se realice en el ejercicio fiscal siguiente.

Proceso para realizar el pago

Para obtener el Formato Universal de Pago (FUP) de Derechos de Agua, los contribuyentes deberán ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de México, y en el módulo de Agua, seguir los siguientes pasos:

•⁠ ⁠Seleccionar el municipio u organismo operador correspondiente.

•⁠ ⁠Capturar el ID de cuenta.

•⁠ ⁠Validar el reCAPTCHA.

•⁠ ⁠Generar el Formato Universal de Pago (FUP).

Una vez obtenido el formato, el pago se realiza en cualquiera de los más de tres mil Centros Autorizados de Pago (CAP) indicados en el documento, o bien, a través del Portal del Gobierno del Estado de México, mediante el cargo a cuentas para los usuarios de banca electrónica.

Para más información se pone a su disposición la línea de Atención Ciudadana 800 715 43 50 que ofrece orientación sobre trámites fiscales y el número 722 214 29 92 para denunciar cualquier irregularidad.