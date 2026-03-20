Guía práctica: hábitos y consejos para iniciar a los niños en la educación financiera

Hablar de dinero con los niños es fundamental para las finanzas personales del hogar en México. Enseñar educación financiera desde edades tempranas permite desarrollar habilidades para tomar decisiones económicas responsables, explica Brian Mendieta, miembro de la Dirección General de Educación Financiera de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Incluir a los niños en decisiones cotidianas, como hacer las compras en el supermercado, les genera confianza y construye bases sólidas para su relación futura con el dinero. Los hábitos aprendidos en la infancia suelen perdurar en la adultez; por eso, enseñar conceptos como ahorro, gasto y planificación desde el hogar puede prevenir el sobreendeudamiento o el mal manejo del dinero, señala Aaron Caballero, especialista en educación financiera de Condusef.

Para inculcar una educación financiera efectiva, los expertos recomiendan que los niños aprendan a presupuestar y a ahorrar, aunque sea con pequeñas cantidades, como parte de la mesada o domingo.

Guardar ese dinero en una alcancía y participar en la planificación de cumpleaños o compras domésticas ayuda a diferenciar entre necesidades y deseos, fortaleciendo su disciplina financiera. Actualmente, existen productos financieros que pueden generar rendimiento para los menores, según Caballero.

Ambos especialistas destacan la importancia del ejemplo en casa: los niños imitan los hábitos de los padres y entienden el valor del esfuerzo económico. Incentivar el ahorro y la participación en decisiones monetarias fortalece la responsabilidad y la toma de conciencia financiera en los menores.

Para Caballero, incorporar la educación financiera como materia obligatoria en escuelas es una inversión a largo plazo que impacta no sólo el futuro económico, sino también el bienestar integral de las nuevas generaciones.

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