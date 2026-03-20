Renta variable México: destacan rendimientos históricos y baja volatilidad del BTG ALFA

El fondo de inversión BTG ALFA administrado por la operadora BTG Pactual se ha consolidado a través de una trayectoria de nueve años, posicionándose entre los más destacados en el sector de renta variable en México desde su inicio.

Lo anterior ha traído como consecuencia que por cuarto año consecutivo Morningstar lo reconozca como el mejor en su categoría, renta variable México, debido a la relevancia de sus retornos.

En entrevista para El Economista, José Miguel Garaicochea Berjón, director ejecutivo de la Operadora BTG Pactual, señaló que a pesar de ser una gestora pequeña han logrado destacar gracias a su filosofía de inversión que está concentrada en emisoras de la más alta calidad.

“Es un gran reconocimiento y un gran regocijo para nosotros porque estamos compitiendo con instituciones muy grandes que tienen muchísimos fondos y cuando tienes muchos fondos puedes hacer diferentes estrategias y dar diferentes resultados y alguno te debe de funcionar; entonces, competir con una sola estrategia contra varias estrategias que tienen ellos y ganarles es realmente muy bueno. Ahora, ¿por qué logramos ganarles? la razón es nuestra filosofía de inversión”.

Asimismo, destacó que Morningstar no premia resultados fortuitos; evalúa periodos de 1, 3 y 5 años por lo que el fondo BTG ALFA tuvo que generar un historial sólido de cinco años antes de empezar a ser premiado. Además se reconoce no solo quién ganó más, sino quién lo hizo con la menor volatilidad posible.

Rendimientos y estrategia

De acuerdo con el directivo, el desempeño del fondo ha superado consistentemente al mercado mexicano y entre sus logros financieros destacan:

Rendimientos históricos: En los últimos cinco años ha pagado más del 100% de rendimiento (aproximadamente un 18% anual), mientras que el año pasado alcanzó un 35.5 por ciento.

Filosofía de inversión única: A diferencia de otros competidores, el fondo utiliza una estrategia concentrada, donde el 85% de los activos se encuentra en solo siete emisoras de alta calidad.

Conocimiento profundo: El equipo gestor se enfoca en emisoras con management de calidad y alineación con inversionistas minoritarios, logrando una alta convicción mediante visitas constantes a las empresas y análisis financiero riguroso.