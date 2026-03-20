Sheinbaum anuncia envío de un nuevo barco cargado con ayuda humanitaria para Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que un nuevo barco cargado con ayuda humanitaria partirá desde México hacia Cuba en el marco de la crisis que sacude al país caribeño tras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

"Hoy sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba por parte del Gobierno de México (...) Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba y buscando la manera de que, sin afectar a México, podamos darles combustible a las y los cubanos", señaló la primera mandataria durante su conferencia mañanera de este viernes desde Quintana Roo.

Sheinbaum explicó además que su gobierno empezó a facilitar permisos para la llamada Flotilla Nuestra América, formada por activistas latinoamericanos, que cuenta con un barco atracado en Puerto Progreso y que previsiblemente llevará ayuda a la isla.

"Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos. Nosotros defendemos siempre la autodeterminación de los pueblos", dijo Sheinbaum Pardo, agregando que "es el propio pueblo de Cuba quien debe decidir cómo gobernarse sin intervención extranjera".

El nuevo envío llega en medio de la campaña de presión del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Gobierno cubano, al que ha buscado restringir con aranceles el acceso al petróleo a pesar de las advertencias sobre las posibles consecuencias en forma de crisis humanitaria.